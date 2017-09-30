 GÖZTEPE'NİN MİLLİ GURURU! – Fotomaç – 30 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'NİN MİLLİ GURURU!

    GÖZTEPE'NİN MİLLİ GURURU!

    Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansla zirve yarışına ortak olan 'de sağ bek 'nun A Milli Takım'a seçilmesi büyük sevinç yarattı.

    Milli takımımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim'de Eskişehir'de İzlanda ve 9 Ekim'de deplasmanda Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrılan Sabri, 35 yıl sonra ay-yıldızlılara giden ilk Göztepeli futbolcu oldu. Sarı-kırmızılılarda milli formayı son olarak 7 Kasım 1982'de Erhan Altın giydi. Şu an teknik direktörlük görevini yapan Altın, Türkiye'nin Dünya Kupası 1982 Avrupa Elemeleri'nde oynadığı Sovyetler Birliği maçında sahaya çıktmıştı. O tarihten sonra Göztepeli hiçbir oyuncu A milli olmanın gururunu yaşayamadı.

    Bu sezon başında 15 yıl aralıksız futbol oynadığı Galatasaray'dan kadroya dahil edilen Sabri, 'de sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Göz-Göz'ün oynadığı 7 lig maçında da 90 dakikada sahada kalan 33 yaşındaki futbolcu Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun dikkatini çekmeyi başardı ve adını milli listeye yazdırdı. Şu ana kadar 44 kez kırmızı-beyazlı fzormayı terleten ve 1 gol atan Sabri, en son 2011 senesinde görev yaptı. , 2012 Avrupa Şampiyonası Play-Off maçınhda Hırvatistan'a İstanbul'da 3-0 kaybettiğimiz müsabakada oynamıştı. O tarihten sonra milli takıma giremeyen deneyimli oyuncu, yarın Göztepe'nin Medipol Başakşehir'le oynayacağı kritik maç öncesi büyük moral buldu.

    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    GÖZTEPE'NİN MİLLİ GURURU! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.