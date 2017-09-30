Göztepe, üst üste 5. galibiyet peşinde

14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'e 2-2'lik Fenerbahçe beraberliğiyle başlayan Göztepe, bir sonraki hafta Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Daha sonra 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Göztepe sırasıyla Trabzonspor (3-2), Osmanlıspor (2-0), Gençlerbirliği (3-2) ve Demir Grup Sivasspor'u (3-2) yendi.

Sarı-kırmızılı ekip 7. haftaya 13 puan ve averajla 3. sırada girdiği ligde yarın saat 19.30'da Bornova Stadı'nda hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabakada Medipol Başakşehir'le karşılaşacak. Göztepe, rakibini yendiği takdirde 1965-1966 ve 1966-1967'deki üst üste beşer maçlık galibiyet serisi rekorlarını egale edecek.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında perşembe günü deplasmanda Braga'ya 2-1 mağlup olan Göztepe'nin rakibi Medipol Başakşehir, ligde ise geçen hafta Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilmişti. İstanbul temsilcisi, ligde 7. haftaya 10 puan ve averajla 6. sırada girmişti.



İki eksik

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Emre Can Coşkun yarın forma giyemeyecek. Üçer sarı kartı bulunan Halil Akbunar ile Adis Jahovic bir daha kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Göztepe'nin Medipol Başakşehir maçına Beto, Sabri Sarıoğlu, Peybernes, Kadu, Traore, Tayfur, Rotman, Selçuk Şahin, Castro, Scarione ve Jahovic ilk 11'iyle başlaması bekleniyor.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda aynı grupta yer alan iki ekibin mücadelelerinde Medipol Başakşehir karşılaşmalardan 6-2 ve 2-0'lık sonuçlarla galibiyetle ayrılmıştı. TFF 1. Lig'deki 4 karşılaşmada ise Göztepe'nin 2, Medipol Başakşehir'in 1 galibiyeti bulunurken, 1 müsabaka da berabere bitti.