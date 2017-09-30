Göztepe, üst üste 5. galibiyet peşinde
Süper Lig'de son 4 haftayı kayıpsız geçen Göztepe, ligin 7. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'e 2-2'lik Fenerbahçe beraberliğiyle başlayan Göztepe, bir sonraki hafta Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Daha sonra 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Göztepe sırasıyla Trabzonspor (3-2), Osmanlıspor (2-0), Gençlerbirliği (3-2) ve Demir Grup Sivasspor'u (3-2) yendi.
Sarı-kırmızılı ekip 7. haftaya 13 puan ve averajla 3. sırada girdiği ligde yarın saat 19.30'da Bornova Stadı'nda hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabakada Medipol Başakşehir'le karşılaşacak. Göztepe, rakibini yendiği takdirde 1965-1966 ve 1966-1967'deki üst üste beşer maçlık galibiyet serisi rekorlarını egale edecek.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında perşembe günü deplasmanda Braga'ya 2-1 mağlup olan Göztepe'nin rakibi Medipol Başakşehir, ligde ise geçen hafta Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilmişti. İstanbul temsilcisi, ligde 7. haftaya 10 puan ve averajla 6. sırada girmişti.
İki eksik
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Emre Can Coşkun yarın forma giyemeyecek. Üçer sarı kartı bulunan Halil Akbunar ile Adis Jahovic bir daha kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Göztepe'nin Medipol Başakşehir maçına Beto, Sabri Sarıoğlu, Peybernes, Kadu, Traore, Tayfur, Rotman, Selçuk Şahin, Castro, Scarione ve Jahovic ilk 11'iyle başlaması bekleniyor.
Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda aynı grupta yer alan iki ekibin mücadelelerinde Medipol Başakşehir karşılaşmalardan 6-2 ve 2-0'lık sonuçlarla galibiyetle ayrılmıştı. TFF 1. Lig'deki 4 karşılaşmada ise Göztepe'nin 2, Medipol Başakşehir'in 1 galibiyeti bulunurken, 1 müsabaka da berabere bitti.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:30
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GÖKHAN GÖNÜL MÜJDESİ
Toplam 5
Yorum
besiktaslı kudur fenerli kudurun
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"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 212
Yorum
YAZIK SANA AYKUT Seni adam sanardım derbiden sonra ne kadar boş bir insan olduğun anlaşıldı ve şuanda perçinliyorsun rezilliğini
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YILDIRIM ÇARPTI
Toplam 14
Yorum
ZeuS Her Maçlarını Ali PALABIYIK yönetsin isterler ama yemez işte.Ortada futbol yok hakeme yükleniyorlar bu maç 3-0 da bitebilirdi
Göztepe, üst üste 5. galibiyet peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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