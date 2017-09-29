GÖZTEPE PUANLARI İLK YARIDA TOPLADI
Süper Lig'in 7'nci haftasında pazar günü Bornova Stadı'nda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek Göztepe, sezon başından bu yana ilk yarılarda attığı gollerle puan toplamayı başardı.
Geride kalan 6 müsabakada sadece 1-0 kaybettiği Kayserispor maçında gol sevinci yaşayamayan Göztepe, attığı 13 golün 9'unu ilk 45 dakikada buldu. Göztepe, Fenerbahçe ile 2-2 berabere biten maçın 8'nci dakikasında Castro ile ağları sarsarken, 3-2 kazanılan Trabzonspor karşılaşmasında 26'ncı dakikada Tayfur, 44'ncü dakikada Ghilas tabelayı değiştirdi. Sarı-kırmızılılar deplasmanda 2-0 kazandığı Osmanlıspor maçında da golleri ilk yarıda buldu. Tayfur 25'nci dakikada Göztepe'yi öne geçirirken, 45+2'de Jahovic penaltıdan skoru perçinledi.
Taraftarıyla ilk kez buluştuğu Gençlerbirliği karşılaşmasını da 3-2 kazanan İzmir temsilcisi, Scorione'nin 36, Tayfur'un da 38'nci dakikalarda attığı gollerle büyük avantaj yakaladı. Son olarak Sivasspor deplasmanına çıkan Göztepe, yine ilk yarıda 2 gol kaydetti. Jahovic'in 33 ve 45+1'nci dakikada attığı gollerle soyunma odasına 2-1 galip giren Göztepe, 90 dakika sonunda sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
Taraftarının desteğiyle Medipol Başakşehir maçına baskılı başlaması beklenen teknik direktör Tamer Tuna, erken atılan gollerin önemli olduğunu vurguladı. Teknik adam, "Başakşehir karşılaşması kolay olmayacak. Dolu tribünler önünde kendi futbolumuzu sahaya yansıtıp istediğimizi alacağımıza inanıyorum" dedi. Göztepe'de Emrecan ve Ömer Şişmanoğlu sakatlıkları nedeniyle görev alamayacak.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:00
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SELÇUK AS TAKIMDA!
Toplam 17
Yorum
tokatli ayiptir bu cocuk takimin kaptani degerlerimizi bu kadar cabuk yok etmek yakismaz bize
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HAYAL DEĞİL %92 GERÇEK
Toplam 24
Yorum
bjk kedi ulaşamadıgı ete mundarder
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TERİM OLAYINDA FLAŞ GELİŞME!
Toplam 21
Yorum
çok haklısın bazıları başkanlar gibi çürük raporu almıyor veya vatani görevden kaçıp ulu orta küfreden hocalar gibi değil. fatih terim adamdır
GÖZTEPE PUANLARI İLK YARIDA TOPLADI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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