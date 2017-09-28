GÖZTEPE'NİN HEDEFİ 5'TE 5
Lig'de 4'te 4'le zirve yarışına ortak olan Göztepe, 5'te 5 için Başakşehir'i gözüne kestirdi. Teknik Direktör Tamer Tuna, "Sahada her maçı kazanabilecek oyuncu potansiyelimiz var" dedi. Öte yandan taraftarlar, satışa çıkarılan kale arkası biletlerini 1 dakikada tüketerek adeta rekor kırdı.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:25
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LEIPZIG KARIŞTI!
Toplam 6
Yorum
AA biz değilde sen daha çok beklersin koçum. BABANIZ BEŞİKTAŞ.
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F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 SIMDI BIRSEYI MERKA EDIYORUM SADECE AZIZ YILDIRIM TRANSFER ETMEK ISTESEYDIK HAZIRDA 100 MIL.DOLAR VAR DIYORDU BAKIYORUM 60 BULMUS BILE KREDI
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SESSİZ DEVRİM!
Toplam 56
Yorum
Gerçek Hakemin verdigi iki penalti ile maçi aldiniz. Butun problemleriniz çozuldu zannetmeyin. Bu maratonda en zayif Istanbul takimi siz siniz.
GÖZTEPE'NİN HEDEFİ 5'TE 5 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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