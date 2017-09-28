GÖZTEPE'NİN HEDEFİ 5'TE 5

Lig'de 4'te 4'le zirve yarışına ortak olan Göztepe, 5'te 5 için Başakşehir'i gözüne kestirdi. Teknik Direktör Tamer Tuna, "Sahada her maçı kazanabilecek oyuncu potansiyelimiz var" dedi. Öte yandan taraftarlar, satışa çıkarılan kale arkası biletlerini 1 dakikada tüketerek adeta rekor kırdı.