 GÖZTEPE'NİN HEDEFİ 5'TE 5 – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    GÖZTEPE'NİN HEDEFİ 5'TE 5

    GÖZTEPE'NİN HEDEFİ 5'TE 5

    Lig'de 4'te 4'le zirve yarışına ortak olan Göztepe, 5'te 5 için Başakşehir'i gözüne kestirdi. Teknik Direktör Tamer Tuna, "Sahada her maçı kazanabilecek oyuncu potansiyelimiz var" dedi. Öte yandan taraftarlar, satışa çıkarılan kale arkası biletlerini 1 dakikada tüketerek adeta rekor kırdı.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:25
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