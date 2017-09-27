Göztepe şova hazırlanıyor

Süper Lig'de üst üste 4 zaferle iddiasını ortaya koyan Göztepe'de gözler M.Başakşehir maçına çevrildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar da kapalı gişe oynanması beklenen kritik karşılaşmada, yine tribünde şov yapmaya hazırlanıyor. Göztepe'ye gönül veren futbolseverlerin; flama, bayrak, pankart ve dövizlerle, görsel şov yapacakları öğrenildi.