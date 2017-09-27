 Göztepe şova hazırlanıyor – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    Göztepe şova hazırlanıyor

    Göztepe şova hazırlanıyor

    Süper Lig'de üst üste 4 zaferle iddiasını ortaya koyan Göztepe'de gözler M.Başakşehir maçına çevrildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar da kapalı gişe oynanması beklenen kritik karşılaşmada, yine tribünde şov yapmaya hazırlanıyor. Göztepe'ye gönül veren futbolseverlerin; flama, bayrak, pankart ve dövizlerle, görsel şov yapacakları öğrenildi.

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:33
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