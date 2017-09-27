Göztepe şova hazırlanıyor
Süper Lig'de üst üste 4 zaferle iddiasını ortaya koyan Göztepe'de gözler M.Başakşehir maçına çevrildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar da kapalı gişe oynanması beklenen kritik karşılaşmada, yine tribünde şov yapmaya hazırlanıyor. Göztepe'ye gönül veren futbolseverlerin; flama, bayrak, pankart ve dövizlerle, görsel şov yapacakları öğrenildi.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:33
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
Yorum
Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
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