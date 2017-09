Göztepe: "Kazanıp devam etmek istiyoruz"

Tuna, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin henüz başı olduğunu belirterek, bu haftaki Medipol Başakşehir maçıyla üst üste 5. galibiyetlerini almak istediklerini kaydetti. Son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçında ortaya koymak istediklerini sergilediklerini belirterek, "Bu hafta da kazanıp devam etmek istiyoruz. Milli maç arasında çalışacak başka yönlerimiz de var. Moral motivasyon adına daha iyi bir sürece girmiş olacağız." dedi.

Tuna, bu hafta karşılaşacakları Medipol Başakşehir'le oyun olarak benzer niteliklerinin olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Onlar da takım bütünlüğü içinde hücum yönünü iyi kulanan, oyuna oyun kurarak başlayan bir ekip. Yarın da maçları var, başarılar diliyorum. Onların maçı öncesinde de çok konuşmak istemiyorum, bizi düşünmelerini istemiyoruz. Her zaman disiplinli, karakterli bir takımımız var, bu kapasiteyi kullanarak her maç kendimizi geliştirmek istiyoruz. Medipol Başakşehir zor bir rakip, her maç zor geçiyor. Rakibimiz hem oyun hem hücum anlayışı hem de pozitif futbol anlayışı ile bir rol model. Biz de içimizden çıkan niteliği kullanmak istiyoruz. Sahada her maçı kazanabilecek oyuncu kapasitemiz var."

Bir gazetecinin Süper Lig'deki ilk teknik direktörlük deneyiminde başarılı olduğunu söylemesi üzerine Tuna, "Lige iyi başladık. Henüz lig bitmedi, devam ediyor. Çalışmalar doğru olduğunda karşılığını bulacağından emindim." ifadelerini kullandı.

Tuna, sezon başında Göztepe ile anlaştıktan sonra seyircinin bazı eleştirilerinin haklı olduğunu belirterek, "Taraftar, kulübün başarılı olmasını ister. Böyle yorumlara üzülmedim, işime konsantre oldum." diye konuştu.

Her maçın kendileri için bir aşama olduğunu kaydeden Tuna, "Milli ara sonrası daha da güçlenerek sıralamayla ilgili iyi bir şeyler ortaya koyabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.