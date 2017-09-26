Göztepe şahlandı

Süper Lig'de Göztepe fırtınası dinmiyor. Trabzonspor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği zaferleri sonrası deplasmanda Sivasspor'u da deviren Göztepe, ligin zirvesine korku saldı. Bu sezon yükseldiği Süper Lig'de ilk 6 haftada 13 puan toplayan İzmir ekibi lider Galatasaray ile takipçisi Beşiktaş'ın ardından 3. sıraya yerleşti. 46 yıl sonra Süper Lig'de 4'te 4 yapan sarı-kırmızılılarda Makedon golcü Adis Jahovic de sergilediği üstün performansla takımını adeta sırtladı.

Yiğido karşısında hat-trick yapan yıldız santrfor, kariyerinde 7. kez 3 gol sevinci yaşadı. Makedon futbolcu, kendi kalesine attığı golden sonra 2'si penaltıdan olmak üzere 3 gol bularak, galibiyette baş rolü kaptı.

12 PUANLIK KATKI SAĞLADI

Ligde yedişer golü bulunan Galatasaraylı Gomis ve Trabzonsporlu Burak Yılmaz'dan sonra 6 golle en golcü isim konumunda bulunan 30 yaşındaki Jahovic, F.Bahçe ve Kayserispor maçlarını boş geçerken, Trabzon, Osmanlı, Gençlerbirliği'ne 1, Sivas'a da 3 gol atarak 13 puanın 12'sine direkt katkı sağladı.