Göztepe şahlandı
Sivas deplasmanında Makedon yıldızı Jahovic’in 3 golüyle şov yapan ligin yenisi sarı-kırmızılılar, 6 haftada 13 puanla lider G.Saray ile Beşiktaş’ın ardından 3. sıraya yerleşti
Süper Lig'de Göztepe fırtınası dinmiyor. Trabzonspor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği zaferleri sonrası deplasmanda Sivasspor'u da deviren Göztepe, ligin zirvesine korku saldı. Bu sezon yükseldiği Süper Lig'de ilk 6 haftada 13 puan toplayan İzmir ekibi lider Galatasaray ile takipçisi Beşiktaş'ın ardından 3. sıraya yerleşti. 46 yıl sonra Süper Lig'de 4'te 4 yapan sarı-kırmızılılarda Makedon golcü Adis Jahovic de sergilediği üstün performansla takımını adeta sırtladı.
Yiğido karşısında hat-trick yapan yıldız santrfor, kariyerinde 7. kez 3 gol sevinci yaşadı. Makedon futbolcu, kendi kalesine attığı golden sonra 2'si penaltıdan olmak üzere 3 gol bularak, galibiyette baş rolü kaptı.
12 PUANLIK KATKI SAĞLADI
Ligde yedişer golü bulunan Galatasaraylı Gomis ve Trabzonsporlu Burak Yılmaz'dan sonra 6 golle en golcü isim konumunda bulunan 30 yaşındaki Jahovic, F.Bahçe ve Kayserispor maçlarını boş geçerken, Trabzon, Osmanlı, Gençlerbirliği'ne 1, Sivas'a da 3 gol atarak 13 puanın 12'sine direkt katkı sağladı.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 02:22
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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