HERKES GOMIS VE BURAK'I KONUŞUYOR AMA...

Süper Lig'de fırtına gibi esen Galatasaray'ın başarısındaki başrol oyuncusu Gomis ve takım olarak Galatasaray kadar iyi bir grafik çizmeyen Trabzonspor'da ise Burak Yılmaz... Bu iki isim haklı olarak geride kalan 6 haftada oynadıkları futbol, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle ligin en çok konuşulan isimleri olmuş durumda... Fakat Süper Lig'e 14 yıl sonra geri dönen ve şu anda 13 puanla Fenerbahçe'nin üzerinde, Beşiktaş'la aynı puana sahip olmasına rağmen averajla 3. Sırada yer alan Göztepe'nin yakaladığı başarıda önemli paya sahip Adis Jahovic'i de unutmamak gerekiyor...

SÜPER LİG'DE DE GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Göztepe'nin TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmasında 20 gol ve 5 asistlik bir performansla katkısı olan Jahovic, Süper Lig'de de aynı performansı devam ettiriyor.

6 MAÇTA 6 GOL 2 ASİST

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında 6 maçta forma giyen Makedon yonucu, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri sarsarken 2 de asist yaptı.

GÖZTEPE'NİN EFSANESİ OLDU

Sarı-kırmızılı formayla şimdiye kadar çıktığı 41 maçta 27 gol atma başarısı gösterin 30 yaşındaki santrafor, Göztepe tarihinin en fazla gol atan yabancı oyuncusu durumunda.

FUTBOLCU KÜNYESİ

Doğum tarihi: 18 Mart 1987

Doğum yeri: Skopje / MAKEDONYA

Uyruğu: Makedonya

Boyu: 1,91 cm

Mevki: Santrafor (Yan mevki: Sağ/Sol kanat)

Kullandığı ayak: Sağ ayak

Forma giydiği takımlar:

KS Samara, HNK Rijeka, Vorskla, FC Will 1900, FC Zürich, FK Sarajevo, Zeljeznicar, Velez Mostar, Makedonija.

Güncel kulüp: Göztepe

Takıma katılma tarihi: 31 Ağustos 2016

Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2018

Göztepe 2016-2017 sezonu performansı: 3367 dakika, 40 maç, 21 gol, 6 asist, 9 sarı kart.

Göztepe 2017-2018 sezonu performansı: 441 dakika, 6 maç 6 gol, 3 asist, 2 sarı kart.



