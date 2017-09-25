 GÖZTEPE'DE JAHOVIC ŞOV – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'DE JAHOVIC ŞOV

    GÖZTEPE'DE JAHOVIC ŞOV

    30 yaşındaki golcü, hat-trick’le ligde üst üste 4. zaferi getirdi. Jahovic’in kalesine attığı golle öne geçen fakat bunu koruyamayan Yiğido’da Medjani 45’te kızardı

    Süper Lig'de fırtınası dinmiyor. Sarı-kırmızılılar, Trabzon, Osmanlı ve G.Birliği'nden sonra Sivasspor'u da devirdi. Yiğido, 16'da Jahovic'in kalesine attığı golle öne geçti. Maçın yıldızı Makedon santrfor, 33'te gol perdesini açıp eşitledi. 45'te Medjani, Traore'yi düşürdü; Halis Özkahya beyaz noktayı gösterip, Cezayirli stopere de son adamdan kırmızıyı çıkardı. Jahovic penaltıdan ilk yarının sonucunu belirledi: 1-2.

    İkinci yarıda bu sefer Elderson elle oynadı ve Özkahya 2. kez penaltıyı çaldı. Jahoviç 52'de topu bir kez daha ağlarla buluşturup kalesine attığı golden sonra kendisini fazlasıyla affettirmeyi başardı. Sivas 85'te Kone'yle umutlansa da kalan sürede skor değişmedi ve sarı-kırmızılılar, hafta içinde kupada 3. Lig ekibi Batman Petrol'a elenmeleri sonrasında Sivas zaferiyle teselli buldu.

    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:30
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