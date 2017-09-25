GÖZTEPE'DE JAHOVIC ŞOV
30 yaşındaki golcü, hat-trick’le ligde üst üste 4. zaferi getirdi. Jahovic’in kalesine attığı golle öne geçen fakat bunu koruyamayan Yiğido’da Medjani 45’te kızardı
İkinci yarıda bu sefer Elderson elle oynadı ve Özkahya 2. kez penaltıyı çaldı. Jahoviç 52'de topu bir kez daha ağlarla buluşturup kalesine attığı golden sonra kendisini fazlasıyla affettirmeyi başardı. Sivas 85'te Kone'yle umutlansa da kalan sürede skor değişmedi ve sarı-kırmızılılar, hafta içinde kupada 3. Lig ekibi Batman Petrol'a elenmeleri sonrasında Sivas zaferiyle teselli buldu.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:30
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JAHOVİC ATTI, GÖZTEPE KAZANDI!
Toplam 3
Yorum
Libertas Göztepe'yi ezberleyeceksiniz
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
Birol Türkiye de Kaostan yararlanarak maç kazanan tek takım Fenerbahçedir. Derby maçlara bakın her olaylı Derby sonunda, maçı kazanan FB olmuştur.
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
BJK 1903 FB AZ BIRAZ UTANMAK OLSA HAKEM DEMEZLER AMA NE GEZER HAKEM 1 GOLÜMÜZÜ VERMIYOR 2 PENALTIMIZI CALMIYOR MADEM HUTCHIN ELI PENALTI E OZAN ELI ?
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