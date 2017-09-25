 Göz-Göz’de varsa yoksa disiplin – Fotomaç – 25 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Göz-Göz’de varsa yoksa disiplin

    Göz-Göz’de varsa yoksa disiplin
    'de teknik direktör , disiplin vurgusu yaptı. Tuna, "En önemli şansımız geriye düştüğümüz de disiplinimiz sonuna kadar sürüyor. İyi yoldayız, başarlıyız. Ne çalışıyorsak sahada uygulayıcıların gerçekleştirdiği bir takımız. Oyunumuz gelişiyor. Hatalarımız var. Ama gelişmeye yatkın bir takımız" diye konuştu.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göz-Göz’de varsa yoksa disiplin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.