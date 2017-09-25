Göz-Göz’de varsa yoksa disiplin
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
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HEDEFTEKİ ADAM SELÇUK İNAN
Toplam 1
Yorum
Yasama Selçuk bizim kaptanımız. Üstelik adam gibi adam. Onu protesto eden FB'lidir.
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DİLMEN'DEN TUDOR'A ÖVGÜ
Toplam 7
Yorum
sami bu ridvan da tam magara tipi oldu, gece gosen korkudan altina edersin, 1 ay once Tudora salliyordu, simdi ovuyor,bu yorumcular tam komedi
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RYAN BABEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Toplam 9
Yorum
TCelcius Ne anlatıyorsunuz la siz kevaşeler macın gerilimi olabilir saçma sapan konuşmayın danalar dağılın kanırtırım kazanma hırsından herşey
Göz-Göz’de varsa yoksa disiplin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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