GOMIS VE BURAK KONUŞULUYOR AMA...
Süper Lig'de gösterdikleri performansla ligin en çok konuşulan iki ismi Gomis ve Burak'ı Göztepe'nin yıldızı Jahovic yakaladı...
Süper Lig'de fırtına gibi esen Galatasaray'ın başarısındaki başrol oyuncusu Gomis ve takım olarak Galatasaray kadar iyi bir grafik çizmeyen Trabzonspor'da ise Burak Yılmaz... Bu iki isim haklı olarak geride kalan 6 haftada oynadıkları futbol, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle ligin en çok konuşulan isimleri olmuş durumda... Fakat Süper Lig'e 14 yıl sonra geri dönen ve şu anda 13 puanla Fenerbahçe'nin üzerinde, Beşiktaş'la aynı puana sahip olmasına rağmen averajla 3. Sırada yer alan Göztepe'nin yakaladığı başarıda önemli paya sahip Adis Jahovic'i de unutmamak gerekiyor...
SÜPER LİG'DE DE GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Göztepe'nin TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmasında 20 gol ve 5 asistlik bir performansla katkısı olan Jahovic, Süper Lig'de de aynı performansı devam ettiriyor.
6 MAÇTA 6 GOL 2 ASİST
Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında 6 maçta forma giyen Makedon yonucu, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri sarsarken 2 de asist yaptı.
GÖZTEPE'NİN EFSANESİ OLDU
Sarı-kırmızılı formayla şimdiye kadar çıktığı 41 maçta 27 gol atma başarısı gösterin 30 yaşındaki santrafor, Göztepe tarihinin en fazla gol atan yabancı oyuncusu durumunda.
FUTBOLCU KÜNYESİ
Doğum tarihi: 18 Mart 1987
Doğum yeri: Skopje / MAKEDONYA
Uyruğu: Makedonya
Boyu: 1,91 cm
Mevki: Santrafor (Yan mevki: Sağ/Sol kanat)
Kullandığı ayak: Sağ ayak
Forma giydiği takımlar:
KS Samara, HNK Rijeka, Vorskla, FC Will 1900, FC Zürich, FK Sarajevo, Zeljeznicar, Velez Mostar, Makedonija.
Güncel kulüp: Göztepe
Takıma katılma tarihi: 31 Ağustos 2016
Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2018
Göztepe 2016-2017 sezonu performansı: 3367 dakika, 40 maç, 21 gol, 6 asist, 9 sarı kart.
Göztepe 2017-2018 sezonu performansı: 441 dakika, 6 maç 6 gol, 3 asist, 2 sarı kart.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:59
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Gözler GS-FB derbisinde
Toplam 3
Yorum
berkay siz gidip büyüğüz yeniyoruz diye övünün gidin isterseniz bin kere yenin biz bu sene şampiyonuz şampiyon olamadıktan sonra bin kere yenin
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KARİYERİ TEHLİKEDE!
Toplam 2
Yorum
can lay lay lom yaşıyor profesyonellik diye bişey yoktu
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Gözler GS-FB derbisinde
Toplam 3
Yorum
berkay her yerde büyük takımız diye geçinen fbliler dünyaya rezil edende fbliler biz bjk değiliz gelin bakalım futbol nasıl oynanır göreceksiniz
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