 Süper Lig'de bugün – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    Süper Lig'de bugün

    Süper Lig'de bugün
    Göztepe'de söz hocanın

    Teknik Direktörü Tamer Tuna, bugün konuk olacakları maçıyla ilgili konuştu. Daha iddialı konuma gelmeleri için bu karşılaşmayı kazanmaları gerektiğini belirten Tuna, "Her maç üzerine koyarak gitmemiz gerekiyor. Sivasspor'u yenersek daha iyi bir konuma geleceğimizin farkındayız" dedi.

    Sivas'ta tek yol zafer

    GEÇTİĞİMİZ haftayı Osmanlıspor galibiyetiyle kapatan Demir Grup Sivasspor, bu kez gözünü Göztepe'ye dikti. Teknik direktör Samet Aybaba, sahalarında oynanacak maçı kazanacaklarını iddia edip, "Sezona iyi bir başlangıç yapan rakibimize karşı alacağımız galibiyet, bize büyük moral olacak. Tek düşüncemiz 3 puan" ifadelerini kullandı.

    Karabük pusuda

    LİGİN 6. haftasında Malatya'yı konuk edecek olan Kardemir Karabükspor, zorlu 90 dakika için geri sayıma geçti. Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde dün son idmanını yapan kırmızı-mavililerde sakatlığı bulunan Serdar Deliktaş'ın dışında eksik bulunmuyor.

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:55
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