Süper Lig'de bugün
GÖZTEPE Teknik Direktörü Tamer Tuna, bugün konuk olacakları Sivasspor maçıyla ilgili konuştu. Daha iddialı konuma gelmeleri için bu karşılaşmayı kazanmaları gerektiğini belirten Tuna, "Her maç üzerine koyarak gitmemiz gerekiyor. Sivasspor'u yenersek daha iyi bir konuma geleceğimizin farkındayız" dedi.
Sivas'ta tek yol zafer
GEÇTİĞİMİZ haftayı Osmanlıspor galibiyetiyle kapatan Demir Grup Sivasspor, bu kez gözünü Göztepe'ye dikti. Teknik direktör Samet Aybaba, sahalarında oynanacak maçı kazanacaklarını iddia edip, "Sezona iyi bir başlangıç yapan rakibimize karşı alacağımız galibiyet, bize büyük moral olacak. Tek düşüncemiz 3 puan" ifadelerini kullandı.
Karabük pusuda
LİGİN 6. haftasında Malatya'yı konuk edecek olan Kardemir Karabükspor, zorlu 90 dakika için geri sayıma geçti. Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde dün son idmanını yapan kırmızı-mavililerde sakatlığı bulunan Serdar Deliktaş'ın dışında eksik bulunmuyor.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:55
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 5
Yorum
hay bence silmedi. Sadece sacmaliklarindan vazgecti. Kameni su an daha iyi, Volkan daha iyi oldugunda, Volkan oynar. Bu kadar basit
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VOLKAN'IN YEDEK KALMASINA BÖYLE TEPKİ VERDİ
Toplam 2
Yorum
Hoca Aferin Volkan, dogru davranis bu. Simdi sana düsen, cok calisip formayi kazanmak.
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KOCAMAN O TARTIŞMAYI ANLATTI
Toplam 9
Yorum
SARI KANARYA Sen bizim kocaman gururumuzsun hocam.. Senol Günes senden efendilik öğrensin biraz... Her Fenerbahçe maçında yerlere atıyor kendini...
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