 JAHOVİC ATTI, GÖZTEPE KAZANDI! – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    JAHOVİC ATTI, KAZANDI!

    JAHOVİC ATTI, GÖZTEPE KAZANDI!

    Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde sezona flaş bir giriş yapan , 'u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı.

    Adis Jahovic'in 16. dakikada kendi kalesine attığı gol sonrası geri düşen , yine Jahovic ile 33'te beraberliği sağladı. 45 ve 53'te Jahovic iki penaltı atışını gole çevirdi ve takımını 3-1 öne geçirdi.

    85. dakikada Arouna Kone skoru 3-2'ye getidi ama bu yeterli olmadı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Göztepe mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. 45. dakikada eski Trabzonsporlu Medjani'nin oyundan atılmasıyla ikinci yarıda 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

    Bu sonuçla Göztepe puanını 13 yaptı ve 3. sıraya yerleşti. Sivasspor ise 6 puanla 14. sırada kaldı.

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:57
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