JAHOVİC ATTI, GÖZTEPE KAZANDI!

Adis Jahovic'in 16. dakikada kendi kalesine attığı gol sonrası geri düşen Göztepe, yine Jahovic ile 33'te beraberliği sağladı. 45 ve 53'te Jahovic iki penaltı atışını gole çevirdi ve takımını 3-1 öne geçirdi.

85. dakikada Arouna Kone skoru 3-2'ye getidi ama bu yeterli olmadı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Göztepe mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Sivasspor 45. dakikada eski Trabzonsporlu Medjani'nin oyundan atılmasıyla ikinci yarıda 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

Bu sonuçla Göztepe puanını 13 yaptı ve 3. sıraya yerleşti. Sivasspor ise 6 puanla 14. sırada kaldı.