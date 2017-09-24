JAHOVİC ATTI, GÖZTEPE KAZANDI!
Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde sezona flaş bir giriş yapan Göztepe, Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Adis Jahovic'in 16. dakikada kendi kalesine attığı gol sonrası geri düşen Göztepe, yine Jahovic ile 33'te beraberliği sağladı. 45 ve 53'te Jahovic iki penaltı atışını gole çevirdi ve takımını 3-1 öne geçirdi.
85. dakikada Arouna Kone skoru 3-2'ye getidi ama bu yeterli olmadı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Göztepe mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Sivasspor 45. dakikada eski Trabzonsporlu Medjani'nin oyundan atılmasıyla ikinci yarıda 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.
Bu sonuçla Göztepe puanını 13 yaptı ve 3. sıraya yerleşti. Sivasspor ise 6 puanla 14. sırada kaldı.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:57
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''NAPIYON LEN...''
Toplam 3
Yorum
okan :D:D:D
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MAHMUT USLU MAHKEMEYE VERİLİYOR
Toplam 21
Yorum
ali ali palabıyık bildiğiniz gibi GALATASARAY ı tutuyor bjk liler şimdi bize saldırır kumpas yaptınız diye ankaragücü 8-0 dedikleri gibi he he h
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ŞENOL GÜNEŞ'E CEZA YOLDA!
Toplam 34
Yorum
Cenk Şenol hoca FB maçlarında bi başka adam oluyor maalesef.22 dakika takımını kenar yönetimsiz bırakmaya hakkın yoktu.Küfürden atılman hoş olmdı
JAHOVİC ATTI, GÖZTEPE KAZANDI! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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