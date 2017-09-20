Göz Göz çok can yakar
21 yeni transferle başladığı sezonda şimdiden 10 puan toplayan sarı-kırmızılılar, alt ligden gelen takımların son 10 yıldaki performanslarına göre 2. sıraya yerleşti. Teknik direktör Tuna, “Ayaklarımız yer sağlam basıyor” dedi
Göztepe, 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de 5 maçta 10 puan toplayıp 3. sıraya yükselirken, genellikle 1. Lig'den gelen takımlardan en az birinin ilk senesinde küme düştüğü devler arenasında ışık saçtı. Sezona 21 yeni transferle başlayan sarı-kırmızılılar, geride kalan 10 sezonda, ligin yenileri arasında Çaykur Rizespor'dan sonra en iyi ilk 5 hafta performansını sergileyen ekip oldu.
Karadeniz ekibi, 2013-14 sezonunda ilk 5 maçta 12 puan toplamayı başarmıştı. 'Çizgimizi hiç bozmamalıyız' Göztepe'nin genç teknik direktörü Tamer Tuna, yeni takımların Süper Lig'deki ilk senelerinde oldukça zorlandığını dile getirdi. Önümüzdeki süreçte de ayaklarının yere sağlam basacağını ifade eden Tuna, "Biz yeni bir takım kurduk. Geçiş sürecini çok zor atlattık. Geride kalan 5 haftada iyi futbol oynayıp güzel skorlar aldık. Daha iyi olmamız gerek. Çizgimizi hiç bozmadan yolumuza devam etmeliyiz" yorumunu yaptı.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:37
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Igor Tudor'dan şaşırtan talep
Toplam 7
Yorum
Sezon sonu görek Daha ne yaptı ki zam istiyor kimse başarısız olunca ücretimi düşürün demiyor kusura bakmasın daha üst düzey teknik adam değil
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Skrtel'den kötü haber
Toplam 2
Yorum
tarafsız Fenerliyim ama bu sene seriler bozulacak gibi aykutla bu iş olmaz hocam ne pereira gibi defans yaptırabiliyor ne de ersun gibi ofans...
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Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 15
Yorum
daha once yazdim bu nasri cok problem yaratcak bir adam ..zaten o yuzden kimse buyuklerden almadi
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