 Göz Göz çok can yakar – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Göz Göz çok can yakar

    Göz Göz çok can yakar

    21 yeni transferle başladığı sezonda şimdiden 10 puan toplayan sarı-kırmızılılar, alt ligden gelen takımların son 10 yıldaki performanslarına göre 2. sıraya yerleşti. Teknik direktör Tuna, “Ayaklarımız yer sağlam basıyor” dedi

    Göztepe, 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de 5 maçta 10 puan toplayıp 3. sıraya yükselirken, genellikle 1. Lig'den gelen takımlardan en az birinin ilk senesinde küme düştüğü devler arenasında ışık saçtı. Sezona 21 yeni transferle başlayan sarı-kırmızılılar, geride kalan 10 sezonda, ligin yenileri arasında Çaykur Rizespor'dan sonra en iyi ilk 5 hafta performansını sergileyen ekip oldu.

    Karadeniz ekibi, 2013-14 sezonunda ilk 5 maçta 12 puan toplamayı başarmıştı. 'Çizgimizi hiç bozmamalıyız' Göztepe'nin genç teknik direktörü Tamer Tuna, yeni takımların Süper Lig'deki ilk senelerinde oldukça zorlandığını dile getirdi. Önümüzdeki süreçte de ayaklarının yere sağlam basacağını ifade eden Tuna, "Biz yeni bir takım kurduk. Geçiş sürecini çok zor atlattık. Geride kalan 5 haftada iyi futbol oynayıp güzel skorlar aldık. Daha iyi olmamız gerek. Çizgimizi hiç bozmadan yolumuza devam etmeliyiz" yorumunu yaptı.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:37
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