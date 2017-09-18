Göztepe’den ‘üc’lük tarife

Süper Lig'in yenisi Göztepe, şova devam ediyor. Geçen sezondan seyircisiz oynama cezasını tamamlayıp bu yıl ilk kez taraftarıyla buluşan Göz-Göz, Trabzon ve Osmanlı'dan sonra Gençler engelini de aştı. İzmir ekibi 36'da Sabri'nin ortasında Scarione'yle öne geçti: 1-0. İki dakika sonra Tayfur 4. maçında 3. golünü ağlara gönderdi: 2-0.

SERDAR'IN GOLÜ YETMEDİ

Kırmızı-siyahlılar ise 3. dakika sonra Skuletic'le umutlandı: 2-1. Sarı-kırmızılılar, 76'da Makedon golcüsü Jahovic'le skoru 3-1 yaptı. Son dakikaları heyecan fırtınası şeklinde geçen maçta G.Birliği 87'de Serdar Özkan'la farkı bire düşürse de gerisini getiremedi ve diğer başkent takımı Osmanlı'yla aynı kaderi paylaştı ve henüz galibiyetle tanışamadı.

BORNOVA STADI TIKLIM TIKLIM

Bornovo Stadı'na inşa edilen 3 bin 556 kişilik kuzey kale arkası portatif tribünü de resmen hizmete açıldı. Kale arkasının eklenmesiyle stadın kapasitesi 9 bin 705 kişiye çıktı. Seyircisiz oynama cezasının bitmesiyle stadı tıklım tıklım dolduran Göztepeliler, bayrak, flama ve atkılarıyla adeta şov yaptı. Sarı-kırmızılı futbolseverler maçtan önce futbolcuları teker teker tribünlere davet etti. Yaklaşık 40 G.Birliği taraftarı da kale arkasından maçı izledi.

'BU TARAFTARA HER ŞEY YAKIŞIR'

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, bu sezon ilk kez buluştukları taraftarlarının G.Birliği zaferine ortak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tuna, "Galibiyet serimizi devam ettirmemizin yanında bu sezon ilk kez buluştuğumuz taraftarımız önünde bunu yaşamamız paha biçilemez. Son dakikalarda biraz paniklesek de onların verdiği sinerjiyle maçı kazandık. Bu taraftara her şey yakışır" değerlendirmesini yaptı.