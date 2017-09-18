Başkan Sepil: "Daha iyi oynayacağız"
Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini alarak 5. haftayı 10 puanla tamamlayan Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, takımın gün geçtikçe daha çok öz güven kazanacağını söyledi.
Sepil, yaptığı açıklamada, ligde Trabzonspor ve Osmanlıspor galibiyetlerinin ardından Gençlerbirliği maçını da kayıpsız geçtiklerini hatırlattı.
İlk 5 haftada 10 puana ulaştıklarını kaydeden Sepil, şöyle devam etti:
"Üst üste 3 galibiyet, bizim uzun yıllardır alıştığımız bir şey değil. Bunu Süper Lig'in başında yapmamız çok hoş. Ligin başında aldığımız bu galibiyetler bizim için çok önemli, gün geçtikçe takımımız daha fazla öz güven kazanacak. Daha iyi oynayacağız. Bu haftayı rahat geçireceğiz, sonra Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'le çok zor iki maça çıkacağız. Lige iyi başladık."
Mehmet Sepil, cezalarının sona ermesinin ardından taraftarlarıyla buluştuklarını belirterek, "Taraftarımız için söylenecek bir şey yok. Her zaman söylediğim gibi Türkiye'nin en iyi taraftarı. Böyle bir taraftar olmayacağını ben her zaman söylüyorum. Her işi gönülden yapıyorlar." diye konuştu.
Galibiyet serisi
Ligin ilk iki haftasında Fenerbahçe ile beraber kalan ve Kayserispor'a mağlup olan Göztepe, Trabzonspor ve Osmanlıspor galibiyetlerinin ardından Gençlerbirliği'ni de yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
İlk iki iç saha maçında cezası nedeniyle taraftar desteğinden yoksun olan sarı-kırmızılı ekip, aldığı galibiyetle stadı dolduran taraftarlarına büyük coşku yaşattı.
Süper Lig'e 14 yıl sonra dönen Göztepe, lige veda ettiği 2002-2003'te üst üste 2 galibiyet bile alamamış, 2001-2002'de ise sezonun ilk 3 maçını kayıpsız geçmişti. En son 3 maçlık galibiyet serisini 2015-2016 sezonunda TFF 1. Lig'de elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2013-2014'te 2. Lig Beyaz Grup'ta son 7 maçında puan kaybetmemişti.
Eski oyuncular atmaya devam ediyor
Ligde ilk 5 haftada 10 gol kaydeden Göztepe, gollerin 7'sini maçların ilk yarılarında atarken, ikinci 45 dakikalarda ise 4 gol kaydetti.
Gençlerbirliği karşılaşmasında birer gol kaydederek ligde üçüncü gollerine imza atan Adis Jahovic ile Tayfur Bingöl Göztepe'nin galip geldiği 3 maçta da fileleri havalandırdı. Kadrosuna kattığı 18 yeni oyuncuyla en fazla transfer yapan ekip konumundaki sarı-kırmızlılı ekibin attığı 10 golün 6'sı eski oyuncuları Jahovic ve Tayfur'dan geldi.
Göztepe'de Oscar Scarione'nin 2, Andre Castro ile Nabil Ghilas'ın birer golü bulunuyor.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:12
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Yorum
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fblee Son derece gereksiz bir takım umarım küme düşer.
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Firtina Ne dusunuyorsun ersum hoca bu is senle olmaz gecen seneden beri bir takimi takim gibi oynatmiyorsun kusura bakma sen hoca degilsin
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