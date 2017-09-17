TFF 1. Lig play-off finalindeki olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan ve iç sahadaki Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında seyircisinden yoksun kalan Göztepe, Gençlerbirliği maçıyla taraftarıyla buluştu.

Yeni yapılan 3 bin 456 seyirci kapasiteli kuzey kale arkası tribünü Göztepeli taraftarları ilk kez ağırladı. Stadın büyük bölümünü dolduran Göztepeli seyirciler, müsabakada kırmızı tişörtler giydi.

Maçın başlamasıyla taraftarlar tarafından yazılan "İsyan Marşı"nı seslendiren seyirciler, takımlarına büyük destek verdi.

Az sayıda Gençlerbirliği taraftarı da takımlarını yalnız bırakmadı.

Göztepe'de 1 değişik isim

Ligde son 2 maçını kayıpsız geçen Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, son oynadıkları Osmanlıspor maçından farklı olarak Gençlerbirliği karşısında 1 yeni isme şans verdi. Sarı-kırmızılı ekipte Rajko Rotman'ın yerine Yoan Gouffran ilk 11'de başladı. Ligin ilk haftasında ilk 11'de mücadele eden Gouffran, geçen hafta Osmanlıspor karşısında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Göztepe'nin sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Selçuk Şahin, eski takımına rakip oldu.

Gençlerbirliği'nde 2 değişiklik

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, geçen hafta 3-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Marko Milinkovic ve Luccas Claro'nun yerine Aleksandar Scekic ve Ousmane Cardinal Ndiaye ilk 11'de başladı. İki oyuncu da bu sezon ilk kez forma giydi.