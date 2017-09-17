Göztepe taraftarının önünde kazandı
Süper Lig'in 5. haftasında taraftarıyla buluşan Göztepe, Ankara temsilcisi Gençlerbiliği'ni 3-2 mağlup etti.
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 5. hafta maçında Göztepe sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Bornova İlçe Stadı'nda oynan karşılşmayı Göztepe 3-2 kazandı.
Süper Lig'de son 2 maçını galibiyetle kapatan Göztepe, Lige Fenerbahçe karşısında aldığı 2-2 beraberlikle başladıktan sonra Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, Trabzonspor'u 3-2, Osmanlıspor'u ise 2-0 yendi
Göztepe, lig'de 3 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyeti ile 10 puanla adını 3. sıraya yazdırıken, Galibiyete hasret olan Gençlerbiği ise 1 puanla Süper Lig'in 17. sırasındaki yerini korudu.
GÖZTEPE TARAFTARIYLA BULUŞTU
TFF 1. Lig play-off finalindeki olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan ve iç sahadaki Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında seyircisinden yoksun kalan Göztepe, Gençlerbirliği maçıyla taraftarıyla buluştu.
Stat: Bornova
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Erkan Akbulut, Murat Ergin Gözütok
Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Peybernes, Kadu, Traore, Gouffran, Selçuk Şahin, Andre Castro, Tayfur Bingöl, Scarione, Jahovic
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, N'Diaye, Palitsevich, Uğur Çiftçi, Ahmet İlhan Özek, Issah, Scekic, Manu, Khalili, Skuletic
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Sarı Kartlar: Dk. 57 Yoan Gouffran, Dk. 59 Adis Jahovic (Göztepe); Dk. 21 Kamal Issah (Gençlerbirliği)
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:01
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