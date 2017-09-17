Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 5. hafta maçında Göztepe sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Bornova İlçe Stadı'nda oynan karşılşmayı Göztepe 3-2 kazandı.

Süper Lig'de son 2 maçını galibiyetle kapatan Göztepe, Lige Fenerbahçe karşısında aldığı 2-2 beraberlikle başladıktan sonra Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, Trabzonspor'u 3-2, Osmanlıspor'u ise 2-0 yendi

Göztepe, lig'de 3 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyeti ile 10 puanla adını 3. sıraya yazdırıken, Galibiyete hasret olan Gençlerbiği ise 1 puanla Süper Lig'in 17. sırasındaki yerini korudu.

GÖZTEPE TARAFTARIYLA BULUŞTU

TFF 1. Lig play-off finalindeki olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan ve iç sahadaki Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında seyircisinden yoksun kalan Göztepe, Gençlerbirliği maçıyla taraftarıyla buluştu.

Stat: Bornova

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Erkan Akbulut, Murat Ergin Gözütok

Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Peybernes, Kadu, Traore, Gouffran, Selçuk Şahin, Andre Castro, Tayfur Bingöl, Scarione, Jahovic

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, N'Diaye, Palitsevich, Uğur Çiftçi, Ahmet İlhan Özek, Issah, Scekic, Manu, Khalili, Skuletic

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Sarı Kartlar: Dk. 57 Yoan Gouffran, Dk. 59 Adis Jahovic (Göztepe); Dk. 21 Kamal Issah (Gençlerbirliği)