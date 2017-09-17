 Göztepe taraftarının önünde kazandı – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    taraftarının önünde kazandı

    <a href="/index/goztepe?id=4e112b09-05fb-4161-adda-8289974154fe" class="" rel="tag">Göztepe</a> taraftarının önünde kazandı

    Süper Lig'in 5. haftasında taraftarıyla buluşan , Ankara temsilcisi Gençlerbiliği'ni 3-2 mağlup etti.

    Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 5. hafta maçında sahasında 'ni konuk etti. Bornova İlçe Stadı'nda oynan karşılşmayı 3-2 kazandı.

    Süper Lig'de son 2 maçını galibiyetle kapatan , Lige Fenerbahçe karşısında aldığı 2-2 beraberlikle başladıktan sonra Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, Trabzonspor'u 3-2, Osmanlıspor'u ise 2-0 yendi

    Göztepe, lig'de 3 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyeti ile 10 puanla adını 3. sıraya yazdırıken, Galibiyete hasret olan Gençlerbiği ise 1 puanla Süper Lig'in 17. sırasındaki yerini korudu.

    GÖZTEPE TARAFTARIYLA BULUŞTU

    TFF 1. Lig play-off finalindeki olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan ve iç sahadaki Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında seyircisinden yoksun kalan Göztepe, maçıyla taraftarıyla buluştu.

    Stat: Bornova

    Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Erkan Akbulut, Murat Ergin Gözütok

    Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Peybernes, Kadu, Traore, Gouffran, Selçuk Şahin, Andre Castro, Tayfur Bingöl, Scarione, Jahovic
    Teknik Direktör: Tamer Tuna

    Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, N'Diaye, Palitsevich, Uğur Çiftçi, Ahmet İlhan Özek, Issah, Scekic, Manu, Khalili, Skuletic
    Teknik Direktör: Mesut Bakkal

    Sarı Kartlar: Dk. 57 Yoan Gouffran, Dk. 59 Adis Jahovic (Göztepe); Dk. 21 Kamal Issah ()

    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:01
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