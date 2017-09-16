 Göztepe ile Gençlerbirliği 31. randevuda – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    ile 31. randevuda

    <a href="/index/goztepe?id=4e112b09-05fb-4161-adda-8289974154fe" class="" rel="tag">Göztepe</a> ile <a href="/index/genclerbirligi?id=1cb4cc59-b69f-42fc-8842-d556a9059375" class="" rel="tag">Gençlerbirliği</a> 31. randevuda

    Süper Lig'de 14 yıl sonra birbirlerine rakip olacak ile , yarın 31. kez karşılaşacak.

    , Süper Lig tarihinde 30 kez karşılaştığı rakibi karşısında 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu müsabakalarda 34 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 31 gol gördü.

    Süper Lig'de en son 2002-2003 sezonunda karşılaşan iki ekibin Ankara'daki müsabakasını 3-1 kazandı, İzmir'deki karşılaşma golsüz tamamlandı.

    Sarı-kırmızılı ekip, İzmir'deki 15 karşılaşmada ise sahadan 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı. İç sahada rakibine karşı 16 golü bulunan , 13 gol yedi.

    MAÇLAR
    Göztepe ile arasındaki Süper Lig müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

    Sezon 1. Maç 2. Maç
    1959 2-2 2-1
    1959-1960 0-0 0-2
    1960-1961 2-2 2-1
    1961-1962 1-0 3-2
    1962-1963 1-3 2-3
    1963-1964 0-0 3-1
    1964-1965 0-1 1-0
    1965-1966 0-1 1-0
    1966-1967 2-2 1-1
    1967-1968 2-1 0-0
    1968-1969 1-1 0-0
    1969-1970 1-0 1-0
    1999-2000 3-2 0-1
    2001-2002 1-0 1-1
    2002-2003 1-3 0-0

    Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Göztepe alınmıştır.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:36
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