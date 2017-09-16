Göztepe, Süper Lig tarihinde 30 kez karşılaştığı rakibi karşısında 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu müsabakalarda 34 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 31 gol gördü.

Süper Lig'de en son 2002-2003 sezonunda karşılaşan iki ekibin Ankara'daki müsabakasını Gençlerbirliği 3-1 kazandı, İzmir'deki karşılaşma golsüz tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, İzmir'deki 15 karşılaşmada ise sahadan 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı. İç sahada rakibine karşı 16 golü bulunan Göztepe, 13 gol yedi.



MAÇLAR

Göztepe ile Gençlerbirliği arasındaki Süper Lig müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Sezon 1. Maç 2. Maç 1959 2-2 2-1 1959-1960 0-0 0-2 1960-1961 2-2 2-1 1961-1962 1-0 3-2 1962-1963 1-3 2-3 1963-1964 0-0 3-1 1964-1965 0-1 1-0 1965-1966 0-1 1-0 1966-1967 2-2 1-1 1967-1968 2-1 0-0 1968-1969 1-1 0-0 1969-1970 1-0 1-0 1999-2000 3-2 0-1 2001-2002 1-0 1-1 2002-2003 1-3 0-0

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Göztepe alınmıştır.