 Biletler 30 dakikada tükendi – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    Biletler 30 dakikada tükendi

    Biletler 30 dakikada tükendi
    İki maçlık seyircisiz cezası biten Göztepe'de, G.Birliği maçının dün saat 12.30'da satışa çıkan biletleri yarım saatte tükendi. Bornova Stadı'nda yeni yapılan kuzey kale arkası tribünü için bilet satışı yapılmazken, biletlerin tamamının satıldığı bildirildi.
    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:11
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