Göztepe, taraftarıyla buluşacak
Geçen sezondan cezası nedeniyle ilk iki iç saha maçını taraftarından yoksun oynayan Göztepe'nin bu haftaki Gençlerbirliği müsabakasını sarı-kırmızılı seyirciler takip edebilecek
TFF 1. Lig play-off finalindeki olaylar nedeniyle iki maç seyircisiz oynama cezasını tamamlayan Göztepe, 17 Eylül Pazar günü oynayacağı Gençlerbirliği müsabakasıyla taraftarıyla buluşacak.
Süper Lig'e 14 yıl sonra dönen sarı-kırmızılı ekip, ligde iç sahadaki Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını cezası nedeniyle seyircisiz oynadı. Cezasını tamamlayan Göztepe, Bornova Stadı'nda pazar günü taraftarı önünde sahaya çıkacak.
Statta portatif olarak yeni yapılan 3 bin 456 seyirci kapasiteli kuzey kale arkası tribünü de Göztepeli taraftarları ilk kez ağırlayacak. Bu bölüm için kombine bilet satışı yapılmayan statta, Gençlerbirliği maçı için satışa çıkarılan tüm biletler satıldı. Gençlerbirliği maçı için az sayıda kalan numaralı ve VIP tribün biletlerinin satışına devam ediliyor.
Göztepe, kombine biletlerde ise 2 bin 571 kapasiteli maraton tribünün tamamını satarken, numaralı tribünden 838, VIP tribünden ise 205 sezonluk kart alıcı buldu.
Bornova Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Gençlerbirliği maçını hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:41
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Gomis'in görünmeyen yüzü
Toplam 3
Yorum
CELAL SIMDI BU TURK DEGIL DIYE OYNAMASIN MI NASIL BIR ZIHNIYETTIR BU KISITLAMA SEVDASI ZEKI CEVIK AHLAKLI TUM SPORCULARIMIZA EN IYI ORNEK BU ADA
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Serkan Çınar’la kaybetmiyorlar
Toplam 3
Yorum
Nirvana Beşiktaş rakiplerinden çok üstün olduğu için kazanıyor . Bütün hakemler Fb veya Gs taraftarları . Türkiyede Beşiktaş sempatizanı isen hakem
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Yeni başlangıç
Toplam 9
Yorum
Enda Son iki sezondur ilk kez 4 gol attık heralde :) Geri dönme yok insanları heyecanlandırmayın, ilk 5 mücadelesi veririz 5. ya da 6. bitiririz
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