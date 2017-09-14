 Göztepe kapalı gişe oynayacak – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Göztepe kapalı gişe oynayacak

    Göztepe kapalı gişe oynayacak

    Cezası sona eren Göztepe, pazar günkü G.Birliği maçını kapalı gişe oynamaya hazırlanıyor. Taraftarların, kapasitesi 6 binden 9 bin 705'e yükselen Bornova'da maraton tribünü kombinelerini tükettiği bildirildi.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:57
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