Göztepe kapalı gişe oynayacak
Cezası nedeniyle iç saha maçlarını seyircisiz oynayan Göztepe, Gençlerbirliği maçıyla taraftarına kavuşuyor.
Geçen sezondan sarkan cezası yüzünden 14 yıl sonra çıktığı Süper Lig'deki ilk iki maçında seyirci desteğinden yoksun kalan Göztepe, pazar günü taraftarıyla ilk kez buluşacağı Gençlerbirliği karşılaşmasını kapalı gişe oynayacak.
Kapasitesi yeni yapılan portatif kale arkası tribünle 6000'den 9705'e çıkarılan Bornova Stadı'nda maraton tribünü kombineleri tükenirken, yarın kale arkası biletleri 15, numaralı tribün 100, VIP tribünü ise 200 TL'den satışa çıkarılacak. Passolig'in internet sitesinden satılacak biletlerin kısa sürede tükenmesi bekleniyor. Son 2 maçını kazanıp 4 haftada 7 puana ulaşan sarı kırmızılı ekibin taraftarları, pazar günü Bornova Stadı'nda tribün şov yapmaya hazırlanıyor.
Sakatlıkları süren Emre Can ve Ömer Şişmanoğlu dışında eksiği bulunmayan Göztepe'de altyapıdan yetişen 18 yaşındaki Gökay Eser de profesyonel yapıldı. Sezon başında A takımla hazırlık kamplarına katılan futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı. Gökay, profesyonel kategoride sarı kırmızılı formayı giymek için çok çalışacağını söyledi.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:25
-
Beşiktaş'ta sakatlık şoku
Toplam 4
Yorum
blackpower atiba oynayamazsa yerine tolgay oynar, medel ise ikinci yari son 20 dakika gorev alip performansini gorebiliriz!
-
Kocaman'dan diriliş formülü!
Toplam 33
Yorum
kadıköy hocam allah aşkına ozan ve souza yı bu hafta kesin oynamasınlar vallahi zarar veriyorlar kulübe.futbolda duygusallığa yer yok alex e yapıldı
-
Kocaman'dan diriliş formülü!
Toplam 33
Yorum
6,0 şut çalışması yapmadığımız çok belli oluyor
Göztepe kapalı gişe oynayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.