 ‘Sonuçlar bizi şımartmayacak’ – Fotomaç – 12 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Eylül 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ‘Sonuçlar bizi şımartmayacak’

    ‘Sonuçlar bizi şımartmayacak’
    'NİN başında Osmanlıspor zaferiyle ikinci galibiyetine imza atan teknik direktör Tamer Tuna takımına övgüler yağdırırken, uyarmayı da ihmal etmedi. Tuna, "Lig ortalamasına göre koşu oranımız oldukça yüksekti. Övgüyü hak eden oyuncu grubuna sahibim. Ancak aldığımız sonuçlar kesinlikle bizi şımartmayacak" diye konuştu.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Sonuçlar bizi şımartmayacak’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.