‘Sonuçlar bizi şımartmayacak’
GÖZTEPE'NİN başında Osmanlıspor zaferiyle ikinci galibiyetine imza atan teknik direktör Tamer Tuna takımına övgüler yağdırırken, uyarmayı da ihmal etmedi. Tuna, "Lig ortalamasına göre koşu oranımız oldukça yüksekti. Övgüyü hak eden oyuncu grubuna sahibim. Ancak aldığımız sonuçlar kesinlikle bizi şımartmayacak" diye konuştu.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 22:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Toplam 1
Yorum
fb baya yaşlıydı iyi oldu
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Göztepe, 'Süper Lig'e çabuk ısındı
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Yorum
alitan35 Güzel futbol oynamaya çalışan GÖZTEPEM az bir zaman sonra seni herkes ayakta alkışlayacak.
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Kartal’ın Neymar’ı
Toplam 11
Yorum
taner zuhahahha 150 milyonmu 1 milyon anca eder sisirin sisirin
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