Kasımpaşa’da tek hedef 3 puan

Kasımpaşa cephesinde bugünkü Malatya için tek hedef 3 puan... Teknik direktör Kemal Özdeş, sezona iyi başlamalarına rağmen Akhisar'a karşı şanssız bir yenilgi aldıklarını belirtip "Bunu telafi etmeliyiz. Üst sıralardan kopmamak için ilk haftalar çok önemlidir. Güzel bir karşılaşma olmasını istiyoruz" diye konuştu.