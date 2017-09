Göztepe, 'Süper Lig'e çabuk ısındı

Fenerbahçe başta olmak üzere Bursaspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor gibi dev bütçeli takımları geride bırakan Göztepe, Süper Lig'de tam 5320 gün sonra galip gelmenin sevincini yaşadı. Devler arenasında son dış saha galibiyetini 16 Şubat 2003'te alan sarı kırmızılı ekip, o sezon Süper Lig'e veda etti. Osmanlıspor karşısında ilk 15 dakikada bocalayan Göztepe, ardından kalitesini sahaya yansıtmayı bildi. Özellikle Scarione, Castro, Tayfur ve Jahovic gibi hücumda etkili futbolculara sahip olan Göztepe, oynadığı iştahlı futbolla taraftarlarından tam not aldı.



Göztepe'nin başında ikinci galibiyetine imza atan teknik direktör Tamer Tuna takımına övgüler yağdırırken, temkinli konuşmayı da ihmal etmedi. Oyun karakterleriyle ilgili artıların her geçen gün ön plana çıktığına değinen Tamer Tuna, şöyle konuştu: "Atağa kalkarken pasları çok isabetli kullandık. Osmanlıspor'un 5 ofansif futbolcuyla başladığı maçta takım savunmasını çok iyi gerçekleştirdik. Kazandığımız toplar sonrasında rakibin açık vereceğini biliyorduk. Lig ortalamasına göre koşu oranımız oldukça yüksekti. Övgüyü hak eden oyuncu grubuna sahibim. Ancak aldığımız sonuçlar kesinlikle bizi şımartmayacak."



Göztepe'yi Süper Lig'de tutmayı amaçladıklarını ifade eden Tamerd Tuna, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Gelecek sene de bu ligde mücadele etmek istiyoruz. Hak ettiğimiz yer, her zaman Süper Lig. Ayağımız yere sağlam basacak ve istikrarımız sürecek. Osmanlıspor maçı artık geride kaldı, şimdi hedef Gençlerbirliği sınavını kayıpsız geçmek."



TAYFUR VE JAHOVIC İŞ BAŞINDA

Transferde 18 futbolcuyu kadrosuna dahil edip en çok takviye yapan takım unvanını alan Göztepe'yi eski oyuncuları sırtlıyor. Önceki hafta 3-2 kazanılan Trabzonspor maçında sarı-kırmızılı ekibin 2 golüne imza atan Tayfur Bingöl ve Adis Jahovic, Osmanlıspor deplasmanında da sahne aldı.

Tayfur 25'inci dakikada İzmir ekibini öne geçiren golü kaydederken, Jahovic ise 45+2'inci dakikada penaltıdan fileleri sarstı. Böylece Göztepe'nin attığı toplam 7 golün 4'ü eski futbolcularından geldi. Yeni transferler Andre Castro, Oscar Scarione ve Nabil Ghilas da gol sevnici yaşayan diğer futbolcular oldu.



BÜYÜK HASRET BİTİYOR

Göztepe, pazar günü evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçıyla taraftarına kavuşacak. Geçen sezon Eskişehirspor ile Antalya'da oynanan 1'inci Lig play off finalinde çıkan olaylar yüzünden 2 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı kırmızılılar şölene hazırlanırken, Fenerbahçe ve Trabzonspor randevularında tribüne giremeyen futbolseverlerin, koltuk sayısı 9600'e çıkarılan Bornova Stadı'nı tamamen doldurması bekleniyor. Teknik direktör Tamer Tuna, taraftarlarla buluşacakları günü iple çektiklerini ifade ederek, "Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını boş tribünler önünde oynamak bizi üzdü. Artık seyircimizle buluşacağız. Onların huzurunda Süper Lig'deki ilk maçımıza çıkacağız" dedi.