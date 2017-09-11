Başkentte kazanan Göztepe
İzmir temsilcisi, Osmanlıspor’u Tayfur Bingöl ve Jahovic’in (pen) golleriyle yenerek başkentten 3 puanla döndü. Sarı-kırmızılılar, ligde üst üste 2. zaferini elde ederken, Osmanlı ise 4. haftada 3 yenilgisini yaşadı
Göztepe, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadeleye hızlı başlayan İzmir temsilcisi, 25. dakikada Tayfur Bingöl'ün sayısıyla öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, 45. dakikada penaltı kazandı. Topun başına gelen Adis Jahovic topu ağlara gönderip skoru belirledi. İkinci yarı karşılıklı ataklarla geçerken, başka gol olmayınca Göztepe eve 3 puanla döndü.
Tuna: seriyi sürdüreceğiz
Lige F.Bahçe beraberliği ile başlayan Göz-Göz, bu sonuçla ligdeki 2. zaferini elde etti. Galibiyeti olmayan Osmanlı ise kötü gidişatı devam ettirip 3. mağlubiyetini yaşadı. Gelecek hafta Göztepe G.Birliği'ni, Osmanlı Sivas'ı ağırlayacak. Bu arada Göztepe'nin hocası Tamer Tuna, seriyi sürdürmek istediklerini söyledi.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:50
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
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