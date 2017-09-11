 Başkentte kazanan Göztepe – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Başkentte kazanan

    Başkentte kazanan Göztepe

    İzmir temsilcisi, Osmanlıspor’u Tayfur Bingöl ve Jahovic’in (pen) golleriyle yenerek başkentten 3 puanla döndü. Sarı-kırmızılılar, ligde üst üste 2. zaferini elde ederken, Osmanlı ise 4. haftada 3 yenilgisini yaşadı

    , Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadeleye hızlı başlayan İzmir temsilcisi, 25. dakikada Tayfur Bingöl'ün sayısıyla öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, 45. dakikada penaltı kazandı. Topun başına gelen Adis Jahovic topu ağlara gönderip skoru belirledi. İkinci yarı karşılıklı ataklarla geçerken, başka gol olmayınca Göztepe eve 3 puanla döndü.

    Tuna: seriyi sürdüreceğiz
    Lige F.Bahçe beraberliği ile başlayan Göz-Göz, bu sonuçla ligdeki 2. zaferini elde etti. Galibiyeti olmayan Osmanlı ise kötü gidişatı devam ettirip 3. mağlubiyetini yaşadı. Gelecek hafta Göztepe G.Birliği'ni, Osmanlı Sivas'ı ağırlayacak. Bu arada Göztepe'nin hocası Tamer Tuna, seriyi sürdürmek istediklerini söyledi.

    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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