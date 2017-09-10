Tuna: "Ligde kalıcı olmak istiyoruz"
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise, rakibin bu kadar ofansif bir düzenle maça çıkmasını beklemediklerini söyledi.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:17
-
Tarihe geçecek sezon
Toplam 60
Yorum
vay fenerim vayy bizi dinlemiyon rıdvan kankini de dinlemiyon..aziz düğmeye bastığında iş bitmiş olacak..ali yıldırıma yol göründü..
-
Başkentte 3 puan Göztepe'nin
Toplam 1
Yorum
alitan35 Demiştik GÖZTEPE geliyor diye..
-
Fenerbahçe'de durmak yok
Toplam 45
Yorum
mamafi hiç biri alexin tırnağı olamaz..o kadar gereksiz adamlar gelmiş..g.s bile öğrendi transfer nasıl yapılırı.
Tuna: "Ligde kalıcı olmak istiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.