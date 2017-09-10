Tuna: "Ligde kalıcı olmak istiyoruz"

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise, rakibin bu kadar ofansif bir düzenle maça çıkmasını beklemediklerini söyledi.

Takımının oynadığı oyunndan memnun olduğunu söyleyen Tuna, "Rakibimizin bu kadar çok ofansif oyuncuyla maça başlamasını beklemiyorduk. Oyun karakterimizle ilgili artılar ortaya çıkmaya başladı. Bu kadar ofansif bir rakibe takım savunmasını iyi yaparsak, kazandığımız toplardan sonra açık alanlar bulacağımızı düşünüyorduk. Lig ortalamasına göre çok koşu oranımız var, böyle olmaya devam edeceğiz. Atağa çıkarken çok uzun top kullandık. Bunlarda da önemli isabet sağladık. Övgüyü hak eden bir takımım var. Aldığımız sonuçlar bizi etkilemeyecek. Ayaklarımız yere sağlam basacak. Seneye de Süper Lig'de olmasını hedeflediğimiz bir Göztepe var. Göztepe'nin ligde kalıcı olmasını sağlamak istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.