Başkentte 3 puan Göztepe'nin
Osmanlıspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti. Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Göztepe 2-0 kazandı.
Göztepe'ye 3 puanı getiren golleri 25. dakikada Tayfur Bingöl, 45. dakikada da Adis Jahovic (pen.) attı.
Bu sonucun ardından Göztepe puanını 7'ye yükseltirken, Osmanlıspor 1 puanda kaldı.
İlk Yarı
7. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında Doukara'nın sol taraftan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
GOL 25. dakikada Göztepe öne geçti. Castro'nun ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Tayfur Bingöl, yaptığı plase vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1
40. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.
43. dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Özer Hurmacı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.
GOL 45 1. dakikada Castro, ceza alanı içinde Numan Çürüksu'nun müdahalesi sonrasında yerde kalınca hakem Suat Arslanboğa, penaltı noktasını gösterdi. Aynı dakika içinde penaltı atışını kullanan Jahovic, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı, Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:04
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