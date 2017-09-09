 Sabri ‘Reyiz’ de gitti – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Sabri ‘Reyiz’ de gitti

    Sabri ‘Reyiz’ de gitti

    Sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'dan ayrıldı. Altyapıdan yetişen ve 18 yıl sarı-kırmızılı forma için ter döken taraftarın 'Reyiz'i Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe ile anlaştı. 33 yaşındaki efsane, sağ bekte yapılan onca transfere rağmen uzun yıllar formayı kimseye kaptırmamıştı. Ortaları, golleri ve her hareketiyle sosyal medya fenomeni haline gelen Sabri'nin yerine sağ beke Mariano alındı.

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:32
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