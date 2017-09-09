Sabri ‘Reyiz’ de gitti
Sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'dan ayrıldı. Altyapıdan yetişen ve 18 yıl sarı-kırmızılı forma için ter döken taraftarın 'Reyiz'i Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe ile anlaştı. 33 yaşındaki efsane, sağ bekte yapılan onca transfere rağmen uzun yıllar formayı kimseye kaptırmamıştı. Ortaları, golleri ve her hareketiyle sosyal medya fenomeni haline gelen Sabri'nin yerine sağ beke Mariano alındı.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:32
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Kulübe korkusu
Toplam 10
Yorum
Halit aha ne olsunki... Herşey bir anda mükemmel olmayabilir... Bir Asamoah kaldı varsın seneye olsun...
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
mehmet Bu nasıl iş ? 1 yıl kiralık ama sezon sonu serbest olacakken Ocak 2018 de alırsak bonservisi 3,4 mil euro.1 yıl mı kiralık yoksa 5 ay mı ?
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
ismail hayırlı olsun başarılar diliyorum
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