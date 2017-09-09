 Binali Yıldırım'dan müjde – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    'dan müjde

    Binali Yıldırım'dan müjde

    Başbakan , İzmir'de yapılacak 3 yeni stadın temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

    İşte Binali Yıldırım'ın İzmir'de yaptığı açıklamalardan bazıları...

    Engellerle karşılaştık
    "Yeniden stadyumları yeniden yapmaya karar verdik. Alsancak Stadı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, ve statları TOKİ ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle yapılıyor. Belediye engeller koydu. Mahkemelerle oyalandı ama sonunda engelleri aştık ve zamanı geldi. İzmir bunu hak ediyor. İzmir'e hizmetlerimiz bundan böyle de artarak devam edeceğiz. Zerre kadar endişeniz olmasın. Bu üç stadı kısa sürede izmir e kazandıracağız. "

    3 stadın maliyeti 400 milyon TL
    Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'e yapılacak 3 yeni stadın toplam maliyetini 400 milyon TL olarak açıkladı. Öte yandan Göztepe stadı 20 bin, Karşıyaka 15 bin, Alsancak ise 14 bin koltuk kapasiteli olacak.

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:41
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