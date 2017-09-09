Binali Yıldırım'dan müjde
Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de yapılacak 3 yeni stadın temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.
İşte Binali Yıldırım'ın İzmir'de yaptığı açıklamalardan bazıları...
Engellerle karşılaştık
"Yeniden stadyumları yeniden yapmaya karar verdik. Alsancak Stadı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Göztepe ve Karşıyaka statları TOKİ ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle yapılıyor. Belediye engeller koydu. Mahkemelerle oyalandı ama sonunda engelleri aştık ve zamanı geldi. İzmir bunu hak ediyor. İzmir'e hizmetlerimiz bundan böyle de artarak devam edeceğiz. Zerre kadar endişeniz olmasın. Bu üç stadı kısa sürede izmir e kazandıracağız. "
3 stadın maliyeti 400 milyon TL
Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'e yapılacak 3 yeni stadın toplam maliyetini 400 milyon TL olarak açıkladı. Öte yandan Göztepe stadı 20 bin, Karşıyaka 15 bin, Alsancak ise 14 bin koltuk kapasiteli olacak.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:41
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Galatasaray 34 yıl sonra bir ilk
Toplam 2
Yorum
celal 34 yıl sonra ılk defa kazık yemedık adam gıbı oyuncu aldık denırse de daha hos olur
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 8
Yorum
sosa61 ntvpor memet ayhan tsden dk konuşmazdınız neoldi size neoldi boyle ızdırabınızı anlıyoruz izleme oranınız düştü aspor yaşasın
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Balta, Nigel, Donk, Tarık elde kaldı!
Toplam 7
Yorum
koca cimbomlu nerde görülmüş 31-32 yasın üstündeki adamlara milyon eurolar ödemek...bu yönetimin en kötü yanıydı. düşünsene Selçuğa şimdi kim verir 3 mily
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