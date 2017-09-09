18 imza 20 milyon euro

Göztepe, Sırp stoper Kosanovic’le 18. imzasını attırdı

Süper Lig'e 14 yıllık aranın ardından dönen ve burada kalıcı olmayı hedefleyen Göztepe, transfer döneminde adeta şov yaptı. Son olarak S.Liege'de oynayan 27 yaşındaki Sırp stoper Milos Kosanovic'i renklerine bağlayan Göz-Göz, 18. futbolcuyu kadrosuna kattı. Transfere yaklaşık 20 milyon euro harcayan ve takıma 11 yabancı ve 7 yerli oyuncu katan sarıkırmızılılarda, geçen sezondan Adis Jahovic, Halil, Tayfur, Leo Schwechlen, Tanju, Günay ve Prince Segbefia kulüpte kalan isimler oldu.