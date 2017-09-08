 Sırp stoper geldi – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Sırp stoper geldi

    Sırp stoper geldi
    Göztepe, stoperde mutlu sona ulaştı. Daha önce Bologna'dan Helander, H.Split'ten Nizic ve Beşiktaş'tan Mitrovic'le görüşen sarı-kırmızılılar Belçika'da S.Liege'de oynayan Sırp stoper Milos Kosanovic'i şehre getirdi. 27 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından imzayı attı. 1.82 boyundaki tecrübeli oyuncu 1 sezonluğuna kiralandı.
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:08
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