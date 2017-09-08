Göztepe'de Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan Göztepeli futbolcular, ikinci bölümde ayak tenisi oynadı. Sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Emre Can Coşkun'un katılmadığı antrenmanda transferi bugün açıklanan Milos Kosanovic de yer aldı.
Osmanlıspor maçı için son çalışmasını yarın yapacak Göztepe, daha sonra Ankara'ya gidecek.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:16
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Galatasaray, bir transferi daha borsaya bildirdi
Toplam 5
Yorum
ERDEM DERWAL Kale, ceza sahası kalecinin üstün hak sağladığı bölgedir.Her taraftan ve kornerden gelen topları çıkıp alması iyi kaleci olma özelliğidir.
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Eski Fenerli Trabzonspor'da!
Toplam 34
Yorum
hayde 61 hayde bakalım uşağum, göster kendini, bu sefer şans senden yana...
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Eski Fenerli Trabzonspor'da!
Toplam 34
Yorum
Mehmet DİKBAŞ İZMİR Volkan ŞEN FB'de iken 2015 senesinde Benim Trabzon'da 2,5 senem boşa geçti yazık senelerime dedi sanki bedava oynuyor du? Yönetim Kanmış.
Göztepe'de Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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