 Göztepe'de Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    'de maçı hazırlıklarını sürdürdü

    <a href="/index/goztepe?id=4e112b09-05fb-4161-adda-8289974154fe" class="" rel="tag">Göztepe</a>'de <a href="/index/osmanlispor?id=df4ff6e5-7aba-47ed-a7e4-f1ae198aeedb" class="" rel="tag">Osmanlıspor</a> maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda 'a konuk olacak , müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan Göztepeli futbolcular, ikinci bölümde ayak tenisi oynadı. Sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Emre Can Coşkun'un katılmadığı antrenmanda transferi bugün açıklanan Milos Kosanovic de yer aldı.

    maçı için son çalışmasını yarın yapacak , daha sonra Ankara'ya gidecek.

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:16
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