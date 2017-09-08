Göztepe'de Kosanovic imzayı attı
Süper Lig'in 4'üncü haftasında pazar günü deplasmanda Osmanılspor ile karşılaşacak Göztepe, dün prensip anlaşmasına vardığı Milos Kosanovic ile transferin son gününde resmi sözleşme imzaladı.
Son olarak Belçika ekiplerinden Standard Liege forması giyen Sırp futbolcu satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralandı. Kariyerinde Miadost Apatin, Cracovia Krakow ve Mechelen'de de forma giyen 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Göztepe'nin 18'inci transferi oldu.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:19
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Yusuf Erdoğan'ın adresi belli oldu
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Yorum
taner milan da oynasydı 32 yaşında olsaydı en az 7 milyon euro ve bonus vardı yusufda 4 milyon euro alırdı
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taraftar Sayın usta, akıllı adamsın lakin artık yaşlı oyuncu alma. altyapı genç ve ümit milli takımlar, yılda en fazla üç oyuncu ile yola devam.
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Fenerbahçe forvet transferini resmen açıkladı
Toplam 67
Yorum
pepeye vidaya karşı ne yapacak futbolu bilmeyenler yorum yapıyor çok çabuk top kaybediyor ofsayta düşüyor iyi stoperlerin karşısında zorlanıyor lig ortlaması 5.9 kötü
Göztepe'de Kosanovic imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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