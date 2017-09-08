Göztepe'de Kosanovic imzayı attı

Son olarak Belçika ekiplerinden Standard Liege forması giyen Sırp futbolcu satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralandı. Kariyerinde Miadost Apatin, Cracovia Krakow ve Mechelen'de de forma giyen 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Göztepe'nin 18'inci transferi oldu.