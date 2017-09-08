 Göztepe'de Kosanovic imzayı attı – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Göztepe'de Kosanovic imzayı attı

    Göztepe'de Kosanovic imzayı attı

    Süper Lig'in 4'üncü haftasında pazar günü deplasmanda Osmanılspor ile karşılaşacak Göztepe, dün prensip anlaşmasına vardığı Milos Kosanovic ile transferin son gününde resmi sözleşme imzaladı.

    Son olarak Belçika ekiplerinden Standard Liege forması giyen Sırp futbolcu satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralandı. Kariyerinde Miadost Apatin, Cracovia Krakow ve Mechelen'de de forma giyen 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Göztepe'nin 18'inci transferi oldu.

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:19
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