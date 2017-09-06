 Göz-Göz’e hazır stoper – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Göz-Göz’e hazır stoper

    Göz-Göz’e hazır stoper
    Transferin bitimine 2 gün kala defansa takviye arayışlarını hızlandıran Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, hazır bir isim almak istediklerini söyledi. Tuna, "Transfer yabancı olacak. Hücuma da takviye düşüncemiz vardı ama önceliğimiz stoper" bilgisini verdi.
    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:35
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