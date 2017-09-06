Göz-Göz’e hazır stoper

Transferin bitimine 2 gün kala defansa takviye arayışlarını hızlandıran Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, hazır bir isim almak istediklerini söyledi. Tuna, "Transfer yabancı olacak. Hücuma da takviye düşüncemiz vardı ama önceliğimiz stoper" bilgisini verdi.