Göz Göz’e 3 aday

Uzun süredir savunmaya takviye yapmayı planlayan Göztepe; Nizic, Helander ve Milosevic ile temaslarını sürdürüyor. İzmir ekibi, bu 3 oyuncudan birini renklerine katmayı planlıyor

Süper Lig'in yeni takımı Göztepe, savunmaya yapacağı takviye için listesine aldığı 3 isimle temaslarını sürdürüyor. Göz Göz, uzun süredir Hajduk Split'tin stoperi Nizic, Bologna'dan Helander ve Beşiktaş'tan Milosevic ile görüşmelere devam ediyor. Sarı-kırmızılıların bütçesine göre bu isimlerden birini kadrosuna katacağı belirtiliyor. Teknik direktör Tamer Tuna, savunmanın yanı sıra hücuma da takviye yapacaklarını belirtip, "Geride kalan 3 haftada defanstaki zaaflarımızı hücum yaparak kapatmaya çalıştık. Sadece savunma bölgesine takviye yapmayacağız, kanat ya da forvete de oyuncu bakıyoruz" şeklinde konuştu.



Sabri 'ye övgüler

Çok önemli takviyeler gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Tuna, "Takıma oyuncu alırken çok özen gösterdik. Galatasaray'dan kadromuza dahil ettiğimiz Sabri Sarıoğlu en önemli transferlerimizden biri oldu. Sabri oyuncu ve karakter niteliklerini tümüyle taşıyan biri. Bundan sonraki transferlerde de kriterlerimize uyan isimleri alacağız" dedi.