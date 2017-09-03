Göz Göz’e 3 aday
Uzun süredir savunmaya takviye yapmayı planlayan Göztepe; Nizic, Helander ve Milosevic ile temaslarını sürdürüyor. İzmir ekibi, bu 3 oyuncudan birini renklerine katmayı planlıyor
Sabri 'ye övgüler
Çok önemli takviyeler gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Tuna, "Takıma oyuncu alırken çok özen gösterdik. Galatasaray'dan kadromuza dahil ettiğimiz Sabri Sarıoğlu en önemli transferlerimizden biri oldu. Sabri oyuncu ve karakter niteliklerini tümüyle taşıyan biri. Bundan sonraki transferlerde de kriterlerimize uyan isimleri alacağız" dedi.
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:47
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bize devre arsındada olsa yırtıcı fprvet lazım sağ bek lazım en azından bir kaç yerli oyuncu alalım tarnsfer bitmeden işimiz zor bu sene
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan hazırlık maçında gördük alt yapıdan bir kaç oyuncuyu ara ara oynatıp takıma kazndırsak hem bedavaya oyuncu kaznmış oluruz
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bence kalmalı negrado hazır değil ve abubakr kadarda etkili olmaycak gibi zaman ihtiyacı var napoliden milisi alsak yedekte kalmış kiralık
Göz Göz’e 3 aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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