Ronaldo mutluluğu

REAL Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takım kampında Göztepe kalecisi Beto ile birlikte "Göz Göz Göztepe" tezahüratını yapması Başkan Mehmet Sepil'i de mutlu etti. Sepil, Ronaldo'nun canlı yayının sadece Türkiye'de değil tüm ülkelerde ilgiyle izlendiğini belirterek, "Beto'nun kulübümüzü ne kadar çok sevdiği ortaya çıktı. Ronaldo ile çok güzel bir görüntü oluştu" dedi. Öte yandan Beşiktaş'tan transfer edilen golcü Ömer Şişmanoğlu'nun sağ ayak kemiğinde stres kırığı olduğu öğrenildi. Başkan Sepil, tecrübeli santrforun tedavisinin sürdüğünü söyledi.