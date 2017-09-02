Ronaldo mutluluğu
REAL Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takım kampında Göztepe kalecisi Beto ile birlikte "Göz Göz Göztepe" tezahüratını yapması Başkan Mehmet Sepil'i de mutlu etti. Sepil, Ronaldo'nun canlı yayının sadece Türkiye'de değil tüm ülkelerde ilgiyle izlendiğini belirterek, "Beto'nun kulübümüzü ne kadar çok sevdiği ortaya çıktı. Ronaldo ile çok güzel bir görüntü oluştu" dedi. Öte yandan Beşiktaş'tan transfer edilen golcü Ömer Şişmanoğlu'nun sağ ayak kemiğinde stres kırığı olduğu öğrenildi. Başkan Sepil, tecrübeli santrforun tedavisinin sürdüğünü söyledi.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
Ronaldo mutluluğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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