Mehmet Sepil'den Ronaldo yorumu

14 yıl sonra Süper Lig'e yükseldiklerini hatırlatan Mehmet Sepil, "Süper Lig'e çıkınca, kulübümüzde ve takımımızda büyük bir değişim yapmak zorunda kaldık. Bu sezon en zor yılımız olacak. Eğer ligde kalıcı olursak, gelişimimizi daha kolay tamamlarız ve her şeyin üzerine koyarak ilerleriz. Gürsel Aksel Tesisleri'e yapılacak yeni stat ve Torbalı'ya inşaa edilecek Göztepe Futbol Akademisi'nin tamamlanmasıyla da kulübümüz bambaşka bir noktada olacak. Bu projeler bitinceye kadar Süper Lig'de kalıcı olmak zorundayız" dedi.



Göztepe'nin kesinlikle sahaya beraberlik için çıkmayacağını ifade eden Sepil, "Kulübün başına geçtiğim günden beri, takımımızın her zaman güzel futbol oynamasını istedim. Bu sezon da yere yatan, beraberliğe razı olan, maçın bitmesini bekleyen ve pısırık bir futbol oynayan ekip durumuna düşmeyeceğiz. İlk 3 haftadaki performansımız oldukça olumlu. Göze hoş gelen futbol oynadık, en önemlisi takım olma yolunda ışığı gördük. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptığımıza inanıyorum. Elbette daha çok erken bir dönemdeyiz. Ancak göstergeler hepimizi mutlu ediyor" dedi. Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Sepil, "Takıma bir stoper kazandıracağız. Kanat transferini ise sonra düşüneceğiz" diye konuştu.



"TÜM KÜLÜPLERİN BAŞARISINI İSTİYORUZ"

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, alt liglerde mücadele eden İzmir takımlarına mesaj gönderdi. Hepsine pozitif düşünceler beslediğini anlatan Sepil, "Biz Süper Lig'e yükselerek kente öncü olduk. Umuyorum diğer takımlarımız da başarılı olur. Aramızda çok sıkı bir ilişki var mı? Maalesef yok. Keşke hepsiyle daha fazla yardımlaşsak. İzmir kulüpleriyle çok iletişime geçme fırsatımız olmuyor. Altınordu misyonuyla bambaşka bir kulüp. Tek dileğim kentimizin takımları bir an önce yanımıza gelir" ifadelerini kullandı.



ÖMER ŞİŞMANOĞLU ŞOKU

Göztepe'nin sezon başında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı golcü futbolcu Ömer Şişmanoğlu'nun sağ ayak kemiğinde stres kırığı olduğu öğrenildi. İlk 3 haftada bir dakika bile forma giyemeyen Ömer'in 3 hafta daha dinlendirileceği bildirildi. Ömer'in durumu hakkında açıklama yapan Başkan Mehmet Sepil, "Ömer'in ameliyatlık bir durumu yok. Ancak kemiğinde stres sorunu var. Tedavisine hızla devam ediliyor" açıklamasını yaptı.



RONALDO MUTLULUĞU

Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takım kampında Göztepe kalecisi Beto ile birlikte "Göz Göz Göztepe" tezahüratını yapması Başkan Mehmet Sepil'i de mutlu etti. Sepil, Ronaldo'nun instagram hesabı üzerinde yaptığı canlı yayının sadece Türkiye'de değil tüm ülkelerde büyük ilgiyle izlendiğini belirterek, "Kalecimiz Beto'nun kulübümüzü ne kadar çok sevdiği ortaya çıktı. Ronaldo ile birlikte çok güzel bir görüntü oluştu" dedi.