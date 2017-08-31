Volkan Şen, Göztepe'yi istiyor
Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra kulüp bulamayan kanat oyuncusu Volkan Şen'in Göztepe'ye haber yolladığı öğrenildi. Adı, Beşiktaş, Galatasaray ve Bursaspor ile anılan deneyimli kanat oyuncusunun sarı kırmızılılarda oynamak istediği bildirilirken, yönetimin Volkan'a yıllık 1 milyon Euro önerdiği ifade edildi.
Teknik Direktör Tamer Tuna'nın da Volkan transferine sıcak baktığı, tarafların bayramdan sonra bir araya gelip transferi netleştireceği kaydedildi. Göztepe'nin Galatasaraylı Emrah Başsan'la da görüşmeleri sürüyor.
Öte yandan hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Göztepe, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Erzurum Yakutiyespor ile antrenman maçı yaptı. Sarı kırmızılılar karşılaşmayı Taha (kendi kalesine), Selçuk ve Enes'in golleriyle 3-0 kazandı.
Teknik Direktör Tamer Tuna, milli maç arasından sonra oynayacakları Osmanlıspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Tuna, "Takımdaki arkadaşlık seviyesinin artması için Erzurum'da kamp yapmayı tercih ettik. Şu an herkes büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor" dedi.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:02
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Taraftarın sevgilisi Denayer geri döndü
Toplam 6
Yorum
gs taraftarı maiconun yanında hızlı bir stoper yani denayer çok iyi olur
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Gençlerbirliği'nde Bakkal dönemi
Toplam 1
Yorum
Sezer Ya birsey yazmak istedim bu adam her ayrilanin yerine gelmek zorundami bu kadarda olmaz biraz insanda gurur olmasi lazim ama nerdeeeeeeee?
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Salih Sion’a uçtu
Toplam 2
Yorum
Bravo Zaten orta sahası eksik takımın...Rotasyonda kullanırdınız işte tekniği olan bir oyuncu. Ama ozan varken neden oynatacaksın değil mi....
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