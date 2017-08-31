Ronaldo'dan Göztepe tezahüratı
İspanya La Liga ekibi Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Göztepe tezahüratı yaptı.
Milyonlarca taraftar Ronaldo ve Beto'nun yayınını takip ederken, Göztepeli taraftarlar bu olayın ardından sosyal medyayı salladı. Ronaldo'nun sürpriziyle oldukça mutlu olan sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu ve kalecileri Beto'ya teşekkür mesajları gönderdi. Göztepe'nin resmi twitter hesabı da Ronaldo'nun bu jestine kayıtsız kalmadı. Cristiano Ronaldo'nun Göz-Göz tezahüratının ardından resmi hesap, "Teşekkürler Cristiano. Seninle sözleşme yapabilirdik ama mükkemmel bir ekibimiz var" paylaşımını yaptı.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:55
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Daha gaza basmadık
Toplam 4
Yorum
Yetti Gari Doğru diyor eksikler bariz belli biraz daha zaman lazım duran toplara da bir çare bulmak şart.
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Arfa heyecanı
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Mayısta transferler bitecekti.Dönem bitiyor hala oyuncu arıyorlar.Bu saatten sonra geçmiş olsun ..Taraftarı oyalayıp suçu hocaya yıkacaklar.
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Galatasaray, Asamoah'ı bitirdi!
Toplam 10
Yorum
eleman linnesi sag bek olarak aldik adamin icinde sol bek cikti.asamoahin yedegi linnes, marianonun yedegi denayer.denayer sag bekte oynuyo.
Ronaldo'dan Göztepe tezahüratı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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