Göz-Göz’den atak

Sarı-kırmızılılar transferin son günleri yaklaşırken yeni bir harekat başlattı... Tamer Tuna, Beşiktaş’tan tanıdığı Milosevic ve Mustafa Pektemek’i istedi. Kartal da kolaylık sağlayacak

Süper Lig'in yeni temsilcisi Göztepe 3 haftada 4 puan toplayarak sezona iyi bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılılar bu puanları evinde Trabzon galibiyeti ve Fenerbahçe beraberliğinden aldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Tamer Tuna kadro derinliği için transfere ihtiyaç duyduklarını söyledi. Genç çalıştırıcının istediği üzerine kollar sıvandı. Tuna, Şenol Güneş'in yardımcılığını yaptığı dönemden tanıdığı stoper Milosevic ve geçen sezon Başakşehir'de sonradan oyuna girip önemli goller atan Mustafa Pektemek'i kadrosunda görmek istediğini yönetime bildirdi.



Sarı-kırmızılı idareciler de Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Kartal, son 2 sezon yaşanan şampiyonlukta önemli payı olan Tamer Tuna için Milosevic ve Pektemek transferlerinde Göztepe'ye kolaylık sağlayacak. Sarı-kırmızılı ekibin kısa süre içinde hem Beşiktaş hem de oyuncularla anlaşıp transferleri resmen duyurması bekleniyor. Öte yandan Göztepe, Gürcü futbolcu Alexhander Kobakhidze (Sandro) ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada; geçen sezon 15'i kupa 17 maça çıkan ve bu sezon Avusturya kampına katılmayan Gürcü futbolcuya kariyerinde başarılar dilendi.