 Rehavet uyarısı – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Rehavet uyarısı

    Rehavet uyarısı
    Süper Lig'de Trabzonspor'u yenerek milli araya moralli giren Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya, rehavet uyarısı yaptı. Papatya, "Önemli olan pozitif oyunumuzu sürdürmek. Ayaklarımız kesinlikle yere sağlam basmalı. Milli aradan sonra da takımın seviyesinde yükselme bekliyoruz. Hiçbir zaman ciddiyeti elden bırakmayacağız" diye konuştu.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:31
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