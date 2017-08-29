Süper Lig'de Trabzonspor'u yenerek milli araya moralli giren Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya, rehavet uyarısı yaptı. Papatya, "Önemli olan pozitif oyunumuzu sürdürmek. Ayaklarımız kesinlikle yere sağlam basmalı. Milli aradan sonra da takımın seviyesinde yükselme bekliyoruz. Hiçbir zaman ciddiyeti elden bırakmayacağız" diye konuştu.