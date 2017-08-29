Rehavet uyarısı
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 23:31
-
Krala dönüş
Toplam 1
Yorum
Vasıfsız Bu adam sıradan bir forvet gibi boşa para saçmak olur bize oyunu okuyabilen ve topu ilerde tutabilen bir forvet lazîm
-
İşi bitiren adam!
Toplam 1
Yorum
hahahahaha hep birlikte elele ağlamaya devam edin :))
-
F.Bahçe gururla sunar
Toplam 5
Yorum
Aykut Saat 3 ve haber 30 dk evvel yayınlandı umarım gerçekleşir
Rehavet uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.