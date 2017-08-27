 Kazanmak önemliydi – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Kazanmak önemliydi

    Kazanmak önemliydi

    'nin başında Süper Lig'deki ilk galibiyetini alan oldukça mutluydu.

    Tuna, "Trabzonspor beklerinin hücuma çok katkı sağladığını biliyorduk ve onların hızını kesmek için gayret gösterdik. Ligin en tempolu maçlarından biri oynandı, seviye çok yüksekti. Son dakikalarda savunmaya çekilmemiz pozisyon vermemize neden olsa da kazanmak her şeyden önemliydi" dedi.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:32
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