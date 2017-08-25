 Nizic’in yerine Paletta – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Nizic’in yerine Paletta

    Nizic’in yerine Paletta

    , hem Hajduk Split hem de Hırvat yıldız fiyat yükseltince rotasını Milan’ın Arjantinli stoperine çevirdi.

    'ye transfer etmek istediği Hırvat stoper Zoran Nizic'ten kötü haber geldi. İzmir ekibinin el sıkıştığı 27 yaşındaki futbolcunun kulübü Hajduk Split'in 1 milyon euro'luk bonservis bedelini 2 milyona yükselttiği, oyuncunun menajerinin de talep ettikleri rakamı yukarılara çektiği öğrenildi. Bunun üzerine Göztepe'nin listesindeki alternatif isimlere yöneldiği belirtildi. Sarıkırmızılılar'ın İtalya pazarına girdiği ve Milan'ın Arjantin asıllı İtalyan stoperi Gabriel Paletta'yı radarına aldığı kaydedildi. İtalyan deviyle kontratı gelecek sezon bitecek 31 yaşındaki Paletta, geçen sezon 31 karşılaşmada 2 gol, 1 asistle oynadı.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:06
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