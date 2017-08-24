Göztepe'ye Nizic şoku

Sarı kırmızıların uzun süredir peşinde koştuğu ve prensipte el sıkıştığı Nizic'in kulübü Hajduk Split'in 1 milyon Euro'luk bonservisi 2 milyon Euro'ya yükselttiği, oyuncunun menajerinin de talep ettikleri rakamı yukarılara çektiği öğrenildi. Başka kulüplerin de devreye girmesiyle Nizic'in piyasının yükselmesi Göztepe'nin elini kolunu bağlarken, yönetimin 27 yaşındaki savunmacıdan vazgeçme aşamasına geldiği ve alternatiflere yöneldiği öğrenildi.

Nizic planları suya düşen Göztepe'nin İtalya pazarına girdiği ve Serie A takımlarından adı açıklanmayan başka bir stoperle görüştüğü iddia edildi. Savunmaya bir an önce takviye yapmayı planlayan Göztepe'ye Trabzonspor'dan ayrılan kanat oyuncusu Sefa Yılmaz'ın önerildiği de bildirildi. Sağ ve sol kanadın yanı sıra forvette de görev alan deneyimli futbolcu konusunda son kararı Teknik Direktör Tamer Tuna verecek. Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılarda Tamer Tuna'nın kadroda değişime gitmesi bekleniyor. Tuna'nın, savunmanın göbeğine Peybernes'in yerine Hakan Çinemre'yi monte edeceği, sakatlıktan kurtulan kanat Gouffran'ı da Halil'in yerine oynatacağı ifade edildi. Tuna'nın ayrıca forvette de Jahovic-Ömer değişikliğine imza atacağı iddia edildi.



