Fırtına’ya gözdağı

Göztepe’nin hocası Tamer Tuna, “Trabzonspor iddialı başladı. Ama biz de uyum sorununu atlatıyoruz. İlk galibiyetimizi alıp çıkışa geçeceğiz” dedi

Süper Lig'de seyircisinden yoksun çıkacağı maçta Trabzonspor'u Bornova Stadı'nda ağırlayacak Göztepe, galibiyete kilitlendi. Geçen hafta Kayserispor deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle puansız ayrılan sarı-kırmızılılar, Fırtına karşısında ligdeki ilk galibiyetlerine imza atmak istiyor. Taraftar ın eksikliğini hissedeceklerini belirten Teknik Direktör Tamer Tuna, "Trabzonspor lige çok iddialı girdi. Ancak biz de uyum sorununu atlatıyoruz. İlk galibiyetimizi alıp çıkışa geçeceğiz" dedi. Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları geçen Selçuk Şahin ve Gouffran takımla çalıştı