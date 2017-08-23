 Emrah Başsan atağı – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    atağı

    Emrah Başsan atağı

    , G.Saray’da şans bulamayan 25 yaşındaki orta sahanın peşinde.

    transfere doymuyor. 16 transfer yapan sarı-kırmızılılar Hajduk Split'in Hırvat stoperi Zoran Nizic'le hafta sonu sözleşme imzalamayı planlarken, orta saha ve kanatlara da takviye yapacağı ve gündemine Emrah Başsan'ı aldığı öğrenildi. Geçen sezon geldiği G.Saray'da şans bulamayan ve sezonu Ç.Rize'de kiralık geçiren 25 yaşındaki orta sahanın bir kez daha kiraya verileceği belirtildi.

    Antalyaspor'da yıldızı parlayan Emrah için İzmir ekibinin ısrarcı olduğu ifade edilirken, sarı- kırmızılılarla görüşmelerin başlayacağı kaydedildi. Ayrıca Alanyaspor'un da genç futbolcunun peşinde olduğu ve nabız yokladığı bildirildi.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:45
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