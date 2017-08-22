 Rota Osmanlı – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    Rota Osmanlı

    Rota Osmanlı

    'yi iki penaltı kaçırdığı karşılaşmada 1-0 mağlup etmeyi başaran Kayserispor'da Teknik Direktör Marius Sumudica, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söylerken, bu zaferin anlam kazanması için Osmanlı maçını işaret etti.

    Sumudica, "Osmanlı'ya karşı kazanamazsak bu skor bir anlam ifade etmiyor" diye konuştu.

    ŞANSSIZ TÜRÜÇ
    Kayseri'de geçen yılın flaş ismi , bu sezona kötü başladı. Geçen sezon 11 gol, 11 asistin yanı sıra kullandığı 5 penaltıyı da gole çeviren gurbetçi orta saha, iki hafta geride kalırken gol ve asist kaydında bulunamadı. Üstelik takımının kazandığı ilk penaltıda topun arkasına geçen Türüç, kalecisi Beto'yu geçemedi.
    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:09
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