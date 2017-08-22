 Beto tam isabet – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    tam isabet

    Beto tam isabet
    'nin S.Lizbon'dan transferi 35 yaşındaki kaleci Beto Pimperel, Kayserispor maçında sergilediği performansla adeta taraftarın gönlünde taht kurdu. Karşılaşmada 2 penaltı kurtaran ve birçok pozisyonda Kayserispor'a duvar olan tecrübeli eldiven, tüm çabalarına rağmen yenilgiyi engelleyemedi.
    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:10
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