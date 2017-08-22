Beto tam isabet
Göztepe'nin S.Lizbon'dan transferi 35 yaşındaki kaleci Beto Pimperel, Kayserispor maçında sergilediği performansla adeta taraftarın gönlünde taht kurdu. Karşılaşmada 2 penaltı kurtaran ve birçok pozisyonda Kayserispor'a duvar olan tecrübeli eldiven, tüm çabalarına rağmen yenilgiyi engelleyemedi.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 01:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
Beto tam isabet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.